Joaquim Távora: Covid-19 mata mulher de 68 anos

Estava internada no Hospital Regional do Norte Pioneiro (Santo Antônio da Platina)

Uma mulher de 68 anos é a quarta vítima da Covid-19 em Joaquim Távora. A secretaria municipal de Saúde confirmou a informação na noite deste domingo (18).

Ela estava internada no Hospital Regional do Norte Pioneiro,em Santo Antônio da Platina, desde o dia 30 de setembro. Tinha comorbidades e acabou testando positivo, não resistiu e veio a óbito. O corpo já foi sepultado no cemitério local.

A mulher que faleceu era mãe do comunicador tavorense Adenilson Marcos “Gaúcho”, que apresenta programa de rádio comunitária Morada FM, era sogra do Fabinho que trabalha no Supermercado Franfort.

Joaquim Távora assim soma 192 casos positivos da doença. Cento e oitenta e cinco são considerados curados(Colaboração: Fabiano Oliveira).