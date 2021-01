Amanhã e dias 2 e 3 de fevereiro com atendimentos de saúde e suporte à transportadores rodoviários de carga

O palco da 79ª etapa da 29ª Gincana do Caminhoneiro inicia no Posto Mazoti, localizado às margens do km 304 da rodovia Parigot de Souza, a PR 092, em Joaquim Távora.

É a maior ação itinerante das estradas brasileiras, que, desde meados de junho do ano passado, conta com duas comitivas que rodam juntamente com os postos Petrobras da Rede Siga Bem e com a IVECO, para levar atendimentos de saúde e suporte aos transportadores rodoviários de carga.

A ação – que já realizou mais de 9,3 mil atendimentos desde o inicio da temporada – estará na região nos dias 27 e 28 de janeiro para oferecer aos profissionais do volante conscientização sobre a importância de manter os hábitos de distanciamento social e atitudes para combater e evitar a Covid-19 (como uso constante de máscara, higienização das mãos), proporcionando a eles a oportunidade de dedicarem um momento de seu dia para os cuidados pessoais com a saúde e bem estar.

De Joaquim Távora, a comitiva segue para Wenceslau Braz, onde se instala no Posto Grazul (no km 293 da PR 092), nos dias 02 e 03 de fevereiro.

Durante os dias das etapas, os caminhoneiros terão acesso ao circuito de saúde, com atendimentos focados na prevenção e detecção de doenças silenciosas que podem atingir o motorista, incluindo checagem do nível de glicose no sangue, para investigação e controle de casos de diabetes; aferição da pressão arterial para descobrir se há hipertensão e minimizar riscos de ataques cardíacos, além de orientações sobre obesidade e vacinação contra diversas doenças (de acordo com a disponibilidade da Secretaria de Saúde de cada município).

Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, do Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), e da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura – o circuito também alerta para os cuidados que o caminhoneiro deve ter com seu ‘instrumento de trabalho’.

Sendo assim, após passar pelo atendimento de saúde, o participante é convidado a ir para a pista da arena da Gincana do Caminhoneiro, onde instrutores darão uma aula prática de higienização da cabine do caminhão, demonstrando a importância da desinfecção de pontos da boleia (maçaneta, volante, marcha, retrovisor, por exemplo), que estão mais sujeitos à contaminação.

Após conferir a orientação de descontaminação, o caminhoneiro tem ainda a chance de testar sua habilidade no volante no percurso do slalom, demarcado por cones, evitando os obstáculos e procurando chegar no menor tempo possível, sem velocidade, mas com destreza.

Aqueles que fizerem os melhores tempos em Joaquim Távora e em Wenceslau Braz conquistam a chance de ir para a quinta semifinal da temporada, em março, para disputar uma das cinco últimas vagas para a grande final, que premiará o vencedor com um caminhão IVECO Tector zero km.

Assim como todo o circuito de ações de saúde, o teste de habilidade é gratuito, bastando apresentar CNH categorias C,D ou E. Porém, para conquistar sua oportunidade de ir para a grande final da Gincana do Caminhoneiro, o estradeiro precisa ter, obrigatoriamente, passado no atendimento de saúde do local e validar seu tempo. Para isso, basta apresentar um consumo de R$ 500 em combustível nos postos da Rede Siga Bem ou aquisição de créditos de mesmo valor no Cartão do Caminhoneiro Petrobras.

Confira programação da temporada acessando o site: www.gincanadocaminhoneiro.com.br .