Joaquim Távora inaugura ETE e casas populares quarta-feira

Governador estará presente

Está definida a inauguração da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) do São Roque do Pinhal na rodovia PR-218 (sítio Anselmo Panichi) às 8h30m no dia 21 (quarta-feira).

O investimento é de R$ 1,36 milhão.

Também haverá a entrega de 42 casas populares às 9h30m no mesmo dia.O evento será no bairro Morada do Vento na parte alta da cidade .

Presenças confirmadas do governador Beto Richa, do presidente da Cohapar Abelardo Lupion,do presidente da Sanepar Mounir Chaowiche e dos deputados Luiz Cláudio Romanelli e Pedro Lupion.