Joaquim Távora: Polícia Militar prende dois marginais após troca de tiros

Eles estavam com cédulas falsificadas

Em diligências sobre dois indivíduos que estavam passando cédulas falsas de R$ 100,00 no comércio de Joaquim Távora, os PMs receberam informação que, após uma tentativa desse crime num estabelecimento comercial, haviam se evadido sentido posto de combustível que fica na rodovia na entrada da cidade,às margens da PR-092, onde, utilizando uma arma de fogo, ainda tentaram tomar de assalto um caminhoneiro.

A dupla estava num Fiat Uno e o carro encontrado no pátio do posto, sendo um marginal abordado dentro do banheiro. Com ele, encontraram duas notas de R$ 100,00 falsas; o indivíduo também foi reconhecido pelas vítimas, sendo preso e encaminhado para DP.

Um dos criminosos se evadiu pela rodovia, se embreando numa mata conhecida como Vale da Pirambeira.



Durante a perseguição e cerco realizados, o bandido sacou uma arma de fogo e atirou contra equipe policial, não restando a equipe outra alternativa senão reagir a altura, ocorrendo assim troca de tiros na ação.

O elemento conseguiu fugir e nenhum policial ficou ferido.

Na manhã desta sexta-feira, dia 23, por volta das 6h30m, o foragido estava no acostamento da Rodovia PR-092, próximo ao posto de combustível que fica no município vizinho de Quatiguá e acabou sendo preso.

Estava com 12 cédulas de cem reais falsas (foto).

As equipes PMs chegaram ao local e abordaram o suspeito, com o qual foram localizadas

O indivíduo foi preso e encaminhado para Delegacia.