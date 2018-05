Joaquim Távora promove 1º Rapel na Pedreira

Como estímulo ao turismo esportivo

No dia 20 de maio (um domingo) às 14 horas haverá um ponto de apoio e informações no V Encontro Nacional de Motociclistas que acontece de 18 a 20 de maio , em Joaquim Távora.

Terá motocada saindo do Centro de Eventos até a Pedreira (fotos) , lugar de beleza incrível que merece ser visto e explorado como turismo esportivo.Entrada do local gratuita

A Rapel Rapina realizará o rapel com taxa de R$ 30,00 individual.

A Pedreira fica próxima a Joaquim Távora na estrada para Carlópolis, com sinalização.

Fone: 43 99655-3123.

Realização: Departamento de Cultura, Rapel Rapina, MC 5, Aventure-se e Explorando o Norte Pioneiro.