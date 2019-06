Joaquim Távora reúne motociclistas e triciclistas (vídeos)

Encontro nacional destacou Norte Pioneiro em todo país

O 9º Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas, realizado neste fim de semana, em Joaquim Távora, colocou mais uma vez o Norte Pioneiro em destaque nacional. Mais de 500 motociclistas e triciclistas, representando cerca de 250 motoclubes de várias partes do Brasil estiveram no encontro, que aconteceu no Centro de Eventos, entre os dias 7 e 9 de junho.

O espaço contou com praça de alimentação, exposição de motos, triciclos, carros antigos e acessórios para motos, food truck, shows com nove bandas de rock e até celebração de missa solene.

O evento é organizado anualmente pelo motoclube Motociclistas de Quinta, de Joaquim Távora, um grupo com cerca de 15 integrantes que se reúne às quintas-feiras para organizar celebrações, viagens e curtir a liberdade sobre duas rodas. Para se ter uma ideia, parte dos Motociclistas de Quinta faz uma viagem de quase 2 mil km nesta quinta-feira, quando visita a Chapada dos Guimarães.

Também houve animação musical como no vídeo abaixo em que a banda canta e toca Highway to Hell (Estrada para o Inferno na tradução ao Português ), do AC/DC.

O Encontro Nacional reuniu amantes de duas rodas de várias idades, como o septuagenário Oscar Mariano Cabral, de Ribeirão do Pinhal, que há mais de 15 anos viaja para várias partes do Brasil para participar de encontros de motociclistas, a bordo de uma Suzuki de 1300 cilindradas.

Tivemos motociclistas de Santa Catarina ao Rio de Janeiro, em três dias de festa para celebrarmos a liberdade ”

Segundo o presidente do motoclube, o farmacêutico Hélio Matoso, a proposta do clube é reunir os amantes de duas rodas para confraternização, não somente em Joaquim Távora, mas em várias partes do Brasil. O organizador, Alysson de Carvalho comentou que o evento foi realizado graças ao apoio de todos os integrantes e de vários parceiros.

Para ele, é importante a realização do encontro por possibilitar a outros moto-clubes conhecer o município e região e conferir as novidades do circuito do motociclismo no Norte Pioneiro. “Tivemos motociclistas de Santa Catarina ao Rio de Janeiro, em três dias de festa para celebrarmos a liberdade. Assim como eu, todos os participantes sofrem de TPM (rs) e esses encontros servem para aumentar nossa paixão por duas rodas”, brinca o organizador do encontro. Perguntado por que TPM, ele responde: “Tesão Por Motocicleta”.

Motociclistas de Quinta – Um grupo de amigos reunidos decidiu fundar um moto-clube, com intuito de se reunir às quintas-feiras e contar com boas amizades. Com o tempo, as reuniões passaram a se transformar em viagens nacionais e internacionais, explorando o Brasil e países da América do Sul, nunca perdendo a essência do motociclismo. Em 2010, o grupo decidiu promover o Encontro Nacionais de Motociclistas e Triciclistas, a fim de aumentar a visibilidade de Joaquim Távora e promover conforto e prazer à população e aos motoclubes em geral. “Uma ideia que deu muito certo. Até então, foram realizados nove encontros, todos com muito sucesso, sempre ajudando instituições e ONGs”, explica Matoso, acrescentando que o Encontro Nacional é um evento sem fins lucrativos.

Motociclistas de Quinta ganhou esse nome devido às reuniões realizadas às quintas-feiras, satirizando o termo “quinta categoria”. O clube enaltece e valoriza a cultura local, mantendo isso evidente no escudo oficial, que mostra o motociclista e a Serra da Figueira (principal ponto turístico de Joaquim Távora) ao fundo. O moto-clube foi fundado oficialmente em 14 de junho de 2007.

REPORTAGEM: VALDIR AMARAL/ESPECIAL PARA O NPDIARIO