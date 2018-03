Joás assume presidência da Amunorpi dia 29

No próximo dia 29 na Casa da Cultura Platinense

O prefeito de Santana de Itararé, Joás Ferraz Michetti ( foto ), do PDT, eleito recentemente novo presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), tomará posse no próximo dia 29(uma quinta-feira) na Casa da Cultura, em Santo Antônio da Platina.

Escolhida em chapa única e consensual, tem na primeira vice-presidência o correligionário Sérgio Inácio Rodrigues (PDT), prefeito de Pinhalão, e a prefeita de Quatiguá, Adelita Parmezan de Moraes (PTB), é a segunda vice-presidente.

A Amunorpi integra 25 municípios( Curiúva saiu e é filiada aos Campos Gerais há cerca de três anos e meio).

Ser a última reunião promovida em Santo Antônio da Platina, pois a sede será transferida para Jacarezinho.