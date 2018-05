Jogos Escolares reúnem 12 cidades em Santo Antônio da Platina

Iniciam nesta sexta-feira também em Pinhalão

Começa às 19 horas desta sexta-feira, dia 18, a 65ª edição da fase regional dos Jogos Escolares do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho. São esperados mais de mil atletas em Santo Antônio da Platina. A solenidade de abertura terá desfile das delegações no Ginásio de Esportes Henrique Schimidt.

São doze municípios (Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina) que terão participantes nas modalidades de basquete, futsal, voleibol, basquete, xadrez, handebol, tênis de mesa e atletismo.

Na região, Pinhalão também sediará a competição.

Serão duas fases regionais, em 32 diferentes municípios, uma macrorregional, com oito sedes (de 12 a 17/06), e duas finais, uma em Apucarana (29/06 a 07/07), para atletas de 12 a 14 anos, e outra em Campo Mourão (03 a 11/08), que receberá os atletas de 15 a 17 anos. As primeiras regionais serão entre os dias 18 e 24 de maio. A segunda fase regional será entre os dias 28 de maio e 03 de junho.

Exceções às datas: a regional de Curitiba acontece entre os dias 23 e 30 de maio e a de Ponta Grossa, realizada em Ivaí, entre 25 e 31 de maio.