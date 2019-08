Jorge Garrido faz palestra e modera seminário internacional

Com profissionais de 21 países

Aconteceu em Capital paranaense um dos melhores eventos de cardiologia realizados no Brasil nos últimos tempos, o International Cardiology Meeting Curitiba 2019 que contou com médicos de 21 países, com 22 palestrantes internacionais, excelente programa científico e com a presença de aproximadamente mil cardiologistas, tendo como tema central a redução da mortalidade cardiovascular precoce.

Um dos palestrantes convidados no recente encontro foi o cardiologista platinense Jorge Garrido (fotos) que também foi o moderador da sessão científica que abordou perguntas de consultório baseado em casos clínicos da vida real.

A iniciativa, segundo dr.Garrido, envolveu temas como: mulher grávida com valvopatia mitral e fibrilação atrial, como conduzir? Atleta com coronariopatia qual a melhor orientação? Pré-operatório de prostatectomia radical em paciente idoso com fibrilação atrial e uso de anticoagulantes ou em pacientes submetidos a dupla antiagregação plaquetária e implante de stents farmacológicos por Infarto do Miocárdio recente, como conduzir? Síncope em cardiopatas, como investigar? Paciente idoso necessitando reoperação por disfunção de prótese mitral o que deve pesar na decisão?

Junto com o médico platinense, que já foi presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia, também se fez presente sua filha, Maria Helena Garrido Pelisson (foto), também cardiologista e ecocardiografista oriunda do Incor e da Beneficência Portuguesa de São Paulo e que atualmente exerce sua profissão na cidade de Paranavaí(PR).