Jornal completa 14 anos e quem ganha o presente é você

Haverá promoções ao longo de todo o ano

No dia oito de março o primeiro jornal efetivamente diário do Norte Pioneiro completará 14 anos ininterruptos, sem pausa para “manutenção dos equipamentos”, férias, finais de semana nem feriados. Pioneiro na região e um dos primeiros do Paraná, se mantém firme, forte e ativo graças a confiança de milhares de cliques a cada minuto que evidenciam a confiança na credibilidade e na seriedade de quem trabalha com um Jornalismo que não admite achismos e nem parece que.

Ao longo de 2020 serão realizadas diversas promoções começando com essa sensacional numa parceria com a rede de supermercados Molinis (Bandeirantes, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Cornélio Procópio).

**Ganhe um kit churrasco para seu final de semana 🍻🍢🎊

Participação válida até o dia 08 de março (data do sorteio)

COMEMORAÇÃO DOS 14 ANOS DO NPDIARIO.

O kit vem com os seguintes itens 😋😋:

1 carvão 4 kg

1 farofa 250 g

1 sal grosso 1 kg

1 pão de alho 270 g

1 cx de cerveja 350 ml com 12 un

2 refrigerantes 2 L

1 kg linguiça toscano

2 kg de alcatra

Para participar basta COMENTAR com nome completo, cidade e telefone. Boa sorte ! 🍻🤩

Entre neste link e concorra sem gastar nada:

https://www.facebook.com/npdiario/photos/a.943094349103238/2814338421978812/?type=3&theater