Jornalista faz palestra em polo da Unopar

Na próxima quinta-feira

Quer ficar por dentro das novidades e dos macetes de cada profissão de um jeito dinâmico e divertido? Participe do Carreira em Pauta e confira dicas da jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão (fotos) sobre o mercado de trabalho.

Será em palestra gravada e exclusiva focada em temas atuais na próxima quinta-feira, dia 15.

As inscrições gratuitas já estão abertas no Polo da Unopar de Santo Antônio da Platina, na rua Diogo de Paula Viana, 727, Jardim Egéa.

Contatos: (43) 35334-3646/99662-0002.

Detalhes aqui: https://www.suacarreiraempauta.com.br/eventos?fbclid=IwAR0Yu_t45MNuA2DewqnGDSAJYNdG4S10m9b_GBKJ_4Qqmwi-13bcf06FilE#utm_source=facebook&utm_medium=Feed&utm_campaign=CarreiraEmPautaUnopar