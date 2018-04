José Afonso Junior anuncia apoio à pré-candidatura ao governo de Ratinho

Também disse respeitar os outros possíveis postulantes

Ex-prefeito de Santo Antônio da Platina, ex-deputado estadual e ex-secretário de Turismo do Paraná, José Afonso Junior, surpreende a política. Neste final de semana, visitou a sede do npdiario para fazer o anúncio oficial de qual pré-candidatura ao governo pretende apoiar.E a postura se reveste de ainda mais importância porque a cada dois anos ele é procurado pela Imprensa do Norte Pioneiro e nunca tinha revelado quais políticos votaria(vereador, prefeito, deputados, governo,senado e presidente).

Agora, age diferente:”Nosso estado está com bons pré-candidatos, a atual governadora Cida Borghetti e o ex-senador Osmar Dias, mas acredito que o Ratinho Junior reúne, hoje, melhores condições”, afirmou.

Afonso Junior é casado com Emanuela, tem um filho de 19 anos, João Pedro, e preside o Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina,que abrange também Jundiaí do Sul e Guapirama.

