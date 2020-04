José Artur Ritti esclarece mal entendido

Ele afirma ser vítima de ataques políticos e pessoais

O cartorário e ex-deputado estadual José Artur Ritti (foto), afirmando que respeita o npdiario como órgão de Imprensa sério e de credibilidade, enviou Nota de Esclarecimento. na tarde deste sábado, dia 18. Em nenhum momento, foi “preso” como alguns podem ter sugerido de forma irresponsável.

Abaixo, a versão relatada pelo pré-candidato a prefeito de Santo Antônio da Platina:

Em atenção à Imprensa responsável e à sociedade o pré-candidato a prefeito por Santo Antônio da Platina, José Artur Ritti, vem esclarecer que:

Com a proximidade das eleições, adversários políticos históricos da família Ritti vêm constantemente atacando o pré-candidato a prefeito. Desde que anunciou a sua pré-candidatura juntamente com Cláudio Domingues (o Cação), ambos vem sendo alvo de ataques da imprensa local e adversários inescrupulosos.

A mais recente foi uma denuncia anônima, infundada, segunda a qual Ritti estaria cometendo crimes ambientais. Após ser levado arbitrariamente à delegacia para esclarecimentos, foi liberado, e apresentará a documentação pertinente nos autos do processo.

Cabe salientar que Ritti e Cação já foram atacados por veículos de comunicação em outras ocasiões com ataques a Ritti e Cação, ora envolvendo suas famílias, ora suas atividades laborais.

“Embora sofra ataques de meus adversários, não desanimarei e mais que isso, continuo minha pré-candidatura na certeza de que a política é o caminho para melhorar a vida de quem mais precisa, e não para benefícios próprios ou prejudicar as outras pessoas”.

Diferentemente dos perseguidores políticos esta Nota não fará referência aos nomes dos perseguidores. Com a missão de trabalhar em prol da sociedade, repudia qualquer ação de violência contra a dignidade humana. Todas as medidas serão tomadas em seu devido tempo.