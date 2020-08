José Artur se licencia e intensifica pré-campanha a prefeito platinense

Cartorário prepara agora convenção e ajusta o plano d e governo

José Artur Ritti (fotos) se licenciou do cartório do qual é titular para prosseguir como pré-candidato e dentro de algumas semanas já será candidato a prefeito de Santo Antônio da Platina.

Com substituta juramentada ficou Rosana Aparecida Murba dos Santos.

O ex-deputado estadual compõe uma chapa pura no MDB com o vice, ex-vereador Cláudio Domingues Cação e com aliança com PCdoB e Solidariedade, além da chapa de postulantes ao legislativo platinense.

Com a desincompatibilização pode se dedicar mais a política e aos contatos com a população.