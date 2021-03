Campeonato Cordobés de Motocross inicia neste fim de semana, em Río Tercero

A Pro Tork é presença confirmada no gate do Campeonato Cordobés de Motocross, considerado um dos mais importantes da modalidade na Argentina. José Felipe irá representar a maior fabricante de motopeças da América Latina na disputa da categoria principal, a MX1. A abertura acontece neste fim de semana, dias 13 e 14 de março, em Río Tercero.

O piloto, mais conhecido no meio como Tigre, se mostra animado. “Estou feliz em voltar a correr após tanto tempo parado devido a pandemia. Consegui fazer uma boa preparação e a expectativa é de começar a temporada com vitória. Não será fácil, pois há muitos competidores inscritos neste estadual, mas prometo que darei o meu melhor”, afirma.

José Felipe já foi campeão Argentino na classe MX1 em 2013, além de ter sido vice em 2017 e 2018. Seu currículo ainda conta com outras conquistas importantes, como um título chileno e um paraguaio, vitórias em provas importantes nestes países e também no Brasil, além de participações no Motocross das Nações, espécie de copa do mundo da modalidade.

>>> Assista a transmissão ao vivo em: www.crossprensa.com.ar

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.