Piloto venceu a MX1 na abertura do Campeonato Cordobés de Motocross

Jose Felipe confirmou o favoritismo na abertura do Campeonato Cordobés de Motocross, considerado um dos mais importantes da modalidade na Argentina. O atleta deu show de pilotagem na disputa da categoria principal, a MX1, levando a Pro Tork ao lugar mais alto do pódio, neste fim de semana, dias 13 e 14 de março, em Río Tercero.

Na primeira bateria, Jose venceu de ponta a ponta, sem dar chances aos adversários. Já na prova seguinte, ele perdeu a liderança na última volta e travou um verdadeiro duelo para reassumir a primeira posição nos segundos finais. “Foi muito emocionante, com a torcida enlouquecida. Estou feliz por começar o ano na ponta da tabela”, disse ao fim do evento.

A competição tem sua segunda etapa programada para abril, na cidade de San Agustín. O piloto, mais conhecido no meio como Tigre, retoma o treinamento com o objetivo de manter o ritmo. Vale lembrar que ele é um dos grandes nomes do esporte no país, já foi campeão argentino e também chileno e paraguaio, com participações no Motocross das Nações, espécie de copa do mundo da modalidade.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.