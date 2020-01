Explica atividades do Instituto de Desenvolvimento Educacional

Em áudio distribuído pela Agência Estadual de Notícias, José Maria Ferreira, presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), José Maria Ferreira, discorreu sobre as ações e atividades do órgão no ano passado.

Recorde a visita que Zé Maria fez ao npdiario:

https://npdiario.com/educacao/presidente-do-fundepar-visita-norte-pioneiro/