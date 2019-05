Jovem capota carro e morre em Ribeirão do Pinhal

Acidente foi às seis horas da manhã na PR-218

Diego Junio da Silva Pedro (foto acima), de 26 anos, perdeu a vida às seis horas da manhã desta quarta-feira, dia 22, no KM 82 da PR-218, em Ribeirão do Pinhal. Ele dirigia um Fiat Fiorino (placas (PUH-5847/Lagoa Santa/MG), perdeu o controle do furgão, bateu em árvores e não resistiu, não chegando sequer a ser atendido.

O Posto da Polícia Rodoviária Estadual (cabo Edivaldo e soldado Magalhães) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.

A Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal vai investigar as causas do sinistro.

Diego nasceu em Rolândia, município próximo de Londrina e viajava sentido Jundiaí do Sul/Ribeirão do Pinhal. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho e entregue para os familiares na sequência.