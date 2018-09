Jovem de 18 anos morre afogado em represa de Ibaiti

Ele perdeu a vida quando nadava numa represa da zona rural

O corpo de Matheus Henrique Novaes de Almeida (fotos), de 18 anos, foi encontrado pelos bombeiros de Santo Antônio da Platina na tarde deste domingo, dia 23, numa represa da fazenda Santa Laura, em Ibaiti.

Ele, que sabia nadar e gostava de piscina,vida ao ar livre e pescaria, acabou possivelmente tendo cãibras e se afogou.

Era filho da conhecida professora de Educação Infantil no CMEI Dona Francisquinha.

O corpo do jovem foi levado pelo Instituto Médico Legal de Jacarezinho e entregue depois para a família velar. Será sepultado na tarde desta segunda-feira, dia 24, no Cemitério Municipal de Ibaiti.