Jovem de 21 anos bate moto e morre em Santo Antônio (vídeo)

Acidente fatal no entroncamento da BR-153 e PR-439 perto do antigo Platinão

Um jovem motociclista realizava ultrapassagem no trevo perto da concessionária Fiat e do posto Platina, na BR-153 com PR-439, nesta manhã de quinta-feira, dia primeiro,quando foi colhido por uma carreta bi-trem.

Fábio Júnior Coteskviski (fotos) foi socorrido em estado gravíssimo, e já chegou sem vida ao pronto-socorro municipal de Santo Antônio da Platina. Ele gostava de cavalos e trabalhava numa fábrica de extintores.

A Unidade Operacional local da Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.

A vítima é um rapaz de 21 anos e a carreta da empresa Brasil Central.