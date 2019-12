Jovem de 29 anos morre na PR-092 após bater em picapes

No final da noite de sábado em Wenceslau Braz

O corpo de Thiago Aparecido dos Santos, 29 anos, foi sepultado na tarde deste domingo, dia 29. Ele conduzia uma motocicleta sábado,dia 28, e às 23h40m deslocava-se no sentido crescente da via quando ao atingir o Km 242 da PR-092 em Wenceslau Braz, perdeu a direção da Honda CG 125 (placa CDP 5925/Santana do Itararé) .

Colidiu contra outros dois veículos que viajavam no sentido contrário, ocasionando a sua morte.

Numa W/Saveiro (placas EGR 3398/Morro da Fumaça/SC) o motorista era Diogo Medeiros ( sem ferimentos) e

e na Chevrolet S10 (placas LTZ FD4/Arapoti) o condutor era Gilson Soares Corrêa, que também não se machucou.

A moto da vítima foi apreendida em virtude de pendências administrativas.

Participaram da ocorrência o sargento Zavalski e o soldado André, da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos, a Polícia Civil de Wenceslau Braz (delegado Miguel Chibani) e o Instituto Médico Legal de Jacarezinho.