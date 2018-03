Jovem DJ Dany Freitas faz sucesso no Norte Pioneiro

Ela reside com os pais em Santo Antônio da Platina

Daniela Freitas, mais conhecida como Dany Freitas (fotos),tem feito sucesso no Norte Pioneiro e sul/sudeste de São Paulo com . Natural de Imperatriz, estado do Maranhão,reside com os pais em Santo Antônio da Platina, onde possui vasto círculo de amizades e cursa a Faculdade de Educação Física na Unopar.

Solteira, sem filhos e com apenas 24 anos, se apresenta em formaturas, aniversários, casamentos,clubes sociais, além de eventos de moda, corporativos etc.

Ela estudou em Maringá, na AIMEC(Academia Internacional de Música Eletrônica), maior rede de escolas de DJs do país com sete escolas no Brasil. A AIMEC foi votada como a Melhor Escola de DJ/Produtor cinco vezes pelos profissionais do mercado na Rio Music Conference.

Dany Freitas se formou em 2017 e tem se destacado como uma das melhores DJs do Norte do Paraná. Presente nas principais festas da região, já tocou ao lado de grandes artistas como Thiago Brava, Simone e Simaria, Bruno e Barreto, Henrique e Juliano, Felipe Araújo, Paula Mattos, Antony e Gabriel, Fiduma e Jeca, Conrado e Aleksandro, Mariana e Mateus, entre outros.

A moça vem conquistando cada vez mais seu espaço na música eletrônica exibindo talento, carisma e profissionalismo.Seu show é um espetáculo de luzes e efeitos, com repertório completo e variado.

“Eu me sinto gratificado pelo carinho do público e continuo sempre estudando e ensaiando para melhorar cada vez mais”, afirmou durante visita de cortesia ao npdiario.

Nos últimos anos a figura do DJ vem ganhando cada vez mais espaço, tanto nas casas noturnas quanto na mídia em geral. O DJ deixou de ser um simples amante da música e colecionador de discos e passou a ser o lançador de tendências, músicas e de moda. Muitas empresas aliam o seu nome ao de um DJ ou evento de música eletrônica com o intuito de agregar valor à marca. O mercado do segmento não para de crescer.

O curso que ela fez alia teoria e prática, utilizando um método personalizado que possibilita o aprendizado da arte da discotecagem tanto como hobby quanto para a profissão.A então aluna também foi avaliada de forma teórica e prática para que ter diagnosticadas onde estavam eventuais dificuldades.

“Só tenho a agradecer a todos pelo apoio e estímulo”, salienta a artista.

CONTATOS PARA SHOWS: (43) 99649-1047.

Veja também: https://npdiario.com/cultura/irmao-de-ratinho-faz-lancamento-da-dj-dany-freitas/

E ainda: http://www.aimec.com.br