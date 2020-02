Jovem militar de Wenceslau Braz morre atropelado

Ao tentar atravessar a pé a BR-376

Uma triste notícia abalou Wenceslau Braz na manhã deste sábado, dia 15. O jovem André Ferreira (fotos) , 19 anos, morreu atropelado no Contorno Sul, na Cidade Industrial de Curitiba.

A vítima estava morando na Capital, onde prestava o serviço militar obrigatório, no 5º Batalhão Logístico, no bairro Pinheirinho. A instituição é do Exército brasileiro.

O rapaz foi atingido por uma motocicleta quando tentava atravessar a rodovia, na altura do km 598 e morreu na hora.

O motociclista, que não teve o nome revelado, foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador, em estado grave.

O corpo de André foi recolhido ao Instituto Médico Legal e depois liberado para a família.