Jovem platinense aparece na TV Massa de Londrina

Ele tem doença genética grave

Gustavo da Costa Silva (foto com familiares e amigos quando esteve no npdiario), de 18 anos, aparece nesta terça e na quarta-feira, dia 18, na Rede Massa (SBT), de Londrina. Ele, que é portador de uma doença genética chamada Distrofia de Duchenne , é protagonista de reportagem.

A equipe da TV esteve em Santo Antônio da Platina (fotos) ,entrevistou parentes e mostrou também profissionais da Clínica Movimento, onde o jovem tem tratamento gratuito.

A doença afeta a musculatura, podendo até atingir coração e pulmões em casos mais graves, e não tem cura.Ele precisa de um tratamento com células-tronco realizado na Tailândia, que pode realizar seu sonho de voltar a andar.

Em vista da viagem, alimentação e principalmente o tratamento em si, Gustavo precisa de um valor entre R$ 130 e R$ 150 mil. Com doações e a própria campanha, ele já arrecadou R$ 70 mil, metade da quantia necessária.

Quem puder ajudar, pode entrar em contato com o número (43) 98484-3679 (Lúcia)‬.