Jovem platinense assassinado com seis tiros

Ele tinha várias passagens pela polícia

Danilo Rafael Pontes (fotos), de 22 anos, foi assassinado em torno das 23h30m desta sexta-feira, dia dez, nas proximidades do antigo Seminário, entre as vilas Santa Cruz e Ribeiro,em Santo Antônio da Platina.

Ele foi morto com pelo menos seis tiros.

Chegou a ser encaminhado por populares ao Pronto Socorro Municipal, mas não resistiu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho.

Em 2012, ainda adolescente, Danilo assassinou Moacir Carlos Anselmo, 28 anos, numa estrada rural do distrito do Monte Real, também em Santo Antônio da Platina (fotos). O rapaz, que era solteiro, possuía envolvimento com drogas e foi assassinado com brutalidade. O menor, com uma faca, não se contentou em tirar a vida da vítima e degolou o rapaz, chegando a cortar os ossos e cartilagens do pescoço.A família era da chácara “Princesinha” e trabalhava na feira livre platinense.

Em 2015, Danilo chegou a ser atingido por dois tiros, porém conseguiu sobreviver.Na ocasião, foi apurado que teria sido por envolvimento com drogas.

