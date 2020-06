Jovem representa Jacarezinho na Feira Brasileira de Jovens Cientistas (vídeo)

Estudante do IFPR é orientada felo Professor Juliano Verri

A jovem Lorena Roberta S. Fogaça (capa), aluna regularmente matriculada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, foi finalista na FBJC (Feira Brasileira de Jovens Cientistas). O projeto apresentado por ela (foto) envolve a construção e a análise matemática de um aquecedor solar de água, construído com materiais recicláveis, e tem como objetivo atestar a eficiência desse tipo aquecedor na região do Norte Pioneiro do Paraná.

A estudante afirmou que a plataforma da FBJC tem projetos de todas as áreas, todos feitos por jovens e, em maioria, da rede pública de ensino de todo o Brasil. Desde 2019 ela desenvolve o projeto em questão, o qual pode ser visto melhor no link a seguir: https://fbjc.com.br/mostraDetalhes.php?projeto=504

O aproveitamento da energia solar para redução do consumo de energia elétrica é tão relevante quanto a produção desta de forma renovável. Os aquecedores de água residenciais tradicionais nem sempre são acessíveis às populações mais carentes, entretanto, um modelo mais acessível construído com materiais recicláveis foi patenteado em domínio público.