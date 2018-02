Jovens adventistas realizam Feira de Saúde em Ribeirão do Pinhal

Atividades foram gratuitas

Um grupo de jovens adventistas das cidades de Ribeirão Claro, Jacarezinho, Cambará, Bandeirantes, Carlópolis, Santo Antônio da Platina, Joaquim Távora e Ourinhos (SP) realizou, no final de semana, uma Feira de Saúde gratuita em Ribeirão do Pinhal.

A iniciativa integra o projeto Missão Calebe que aconteceu nesta última semana na cidade. Durante o projeto houve uma meia semana de oração na Igreja Adventista do Sétimo Dia da cidade, os jovens visitaram famílias, ofereceram estudos bíblicos, arrecadaram alimentos para doação a famílias carentes, orientação espiritual para alcoólatras e fizeram a diferença com ajudas comunitárias na cidade. As ajudas ainda devem acontecer ao decorrer do ano.

No sábado (3) aconteceu o encerramento da Missão Calebe com a feira de saúde gratuita na Escola Municipal Doutor Carlito Thomé da Silva, na Vila Almeida. Foram oferecidos teste de glicemia, aferição de pressão arterial, massagem anti-stress, corte de cabelo, orientação bucal, orientação jurídica e atividades para as crianças (fotos).No período da manhã, ainda aconteceu um culto especial com a participação dos desbravadores e uma possível fundação de um novo clube em Ribeirão do Pinhal.

A feira foi uma realização dos Jovens Adventistas com apoio da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ministério da Mulher, Desbravadores e Novo Tempo.