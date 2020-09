Juiz e chefe do cartório eleitoral de Jacarezinho explicam eleição atípica

Os prazos a que se refere o registro são contínuos, não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, a partir do dia 26 de setembro de 2020 até a data fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral

Na tarde desta quarta-feira, dia nove, às 14h, será realizada uma reunião para decidir, apesar da pandemia, os possíveis rumos das eleições deste ano, 2020. No evento online, o qual acontecerá na plataforma ZOOM, as autoridades presentes discutirão acerca de convenção partidária e registro de candidatura. Ao todo, espera-se que o debate levará de 80 a 90 minutos.

O convite ao público veio do Juiz Eleitoral, Roberto Arthur David, e do Chefe do Cartório, Leopoldo Tisato Ishikawa, da comarca de Jacarezinho. Leia o documento completo abaixo:

Devido à pandemia da Covid-19, as regras e procedimentos, adotados pelos partidos para a realização da convenção física, deverão seguir também no campo virtual, obedecendo os prazos aplicáveis às Eleições 2020 e às regras da Lei n. 9.504/97 e da Res. TSE 23.609/19.

No momento, as convenções e suas respectivas atas serão feitas de maneira virtual, adaptando todas as responsabilidades, bem como a assinatura, agora digital. À vista disso, caso o partido ou a coligação não indicar o número máximo de candidatos ao qual tenham direito, os órgãos de direção poderão preencher as vagas remanescentes até o dia 16 de outubro, 30 dia antes das eleições.

Os partidos políticos coligados devem designar um representante, que terá atribuições equivalentes as de presidente no trato dos interesses e na representação. Perante à Justiça Eleitoral, é proibido o registro de uma pessoa para mais de um cargo e a coligação será representada por:

Um representante;

Até 03 (três) delegados junto ao Juízo eleitoral.

Para mais informações, sobretudo sobre a legislação que rege a eleição, acesse o link do drive e leia o slide completo.