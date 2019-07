Presa namorada do quatiguaense acusado de cometer feminicídio

Nesta terça-feira

A namorada de Adelmo Prado, de 31 anos, foi presa pela polícia na manhã desta terça-feira, dia 23, em Ribeirão do Pinhal, após mandado de prisão expedido pela Justiça tavorense. À tarde, foi levada para a carceragem de Joaquim Távora, onde tramita o processo do feminicídio ocorrido no último dia sete de julho, quando a auxiliar administrativa Luciane Rita (foto) foi agredida, em seguida jogada num carro (Kadet) e o corpo incinerado, na área rural de Guapirama. Tanto o suspeito quanto a vítima são de Quatiguá.

Adelmo é o principal suspeito do crime, chegou a confessar e depois alterou o depoimento. Foi indiciado, mas o advogado conseguiu, via judicial, o sigilo do processo alegando que o rapaz estaria tendo um pré-julgamento e já “condenado” pela Imprensa.

Segundo o npdiario apurou, a moça foi presa agora por ter minimizado sua participação no primeiro depoimento. pois afirmou ter ido buscar Adelmo em Guapirama. Dias depois, imagens foram obtidas pelas autoridades mostrando que ela seguiu o namorado no Kadet vermelho (foto principal) com o carro dela, um Gol preto.