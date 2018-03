Jundiaí do Sul acompanha andamento de projetos

Em andamento projeto de 50 novas moradias

Nesta quarta-feira (28) o prefeito de Jundiaí do Sul, Eclair Rauen, retornou a sede da Cohapar, em Curitiba, para acompanhar detalhes da construção de 50 casas populares cujas obras devem iniciar em breve no município. A movimentação da administração municipal acontece após a publicação de uma nova portaria do Ministério das Cidades sobre o Fundo de Arredamento Residencial (FAR) em 14 de fevereiro.

Pelo programa, famílias com renda mensal de até R$ 1.800 pagarão apenas prestações que variam de R$ 80 a R$ 270 ao mês durante 10 anos. O valor representa 10% do custo imóvel, com financiamento da Caixa Econômica Federal. O restante dos custos serão subsidiados com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

COMO PARTICIPAR – Famílias que desejam participar deste e de outros futuros projetos habitacionais do Governo do Estado devem realizar uma pré-inscrição no site www.cohapar.pr.gov.br/cadastro. As famílias cadastradas que se enquadrem nos critérios do programa serão chamadas para participar do processo seletivo quando houver disponibilidade de contratação.

Acompanharam a reunião os vereadores Ana Paula Leite, Márcio Gabriel Rocha e assessor do deputado estadual Pedro Lupion, Luiz Otávio Messias.