Junior de Camargo se destaca no NP com churrasco especial (vídeos)

Ele é filho do presidente da Associação Comercial

Nelson de Camargo Júnior (fotos), 37 anos, casado, três filhos, natural de Santo Antônio da Platina, sempre gostou de churrasco como hobby, e preparava para amigos e familiares.

Começou a se destacar no meio do grupo de amigos pela sua técnica apurada e o talento culinário. Aí que surgiu a ideia de se profissionalizar no segmento.

Em 2013 fez vários cursos para aperfeiçoar o manuseio. Suas especialidades é fazer no fogo de chão, costela, carneiro, porco, parillas, picanhas, Prime Rib, Tomawalk, Entrecout, T-bone, Chorizo, Bife ancho, entre outros.

Ele faz churrasco em domicílios, aniversários, confraternizações, corporativos e festivais. Só que, com a pandemia, sua atividade diminuiu, porém ainda pode atender para poucas pessoas.

Para conhecer mais um pouco do seu trabalho veja no Instagram @Juniordecamargobbq

Telefone: (43) 99936-2227