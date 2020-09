Junior Pucci esclarece polêmica da intervenção no PSD platinense

Em texto elegante e objetivo explica que a ideia era pacificar legenda com suas naturais divisões internas

Exclusivo: O empresário rural Junior Pucci (foto) era o presidente da Comissão Executiva do PSD que protagonizou intervenção e depois voltou à direção antiga por força de uma liminar em Santo Antônio da Platina. A Casa Civil o incumbiu de pacificar a legenda.

Como a situação agora parece consolidada com os mesmos dois grupos políticos que ajudaram a eleger em 2o2o o mais elevado inquilino do Palácio Iguaçu, Pucci, de forma humilde e colaborativa, agradece a confiança e pede desculpas por eventuais indisposições com quaisquer lideranças, “eu não pretendia e nem pretendo ser candidato a nada” assinalou ao npdiario.

Abaixo sua Nota de Esclarecimento:

É público e notório que nosso governador Carlos Massa Ratinho Junior empenhou sua palavra no sentido de apoiar os seus parceiros da campanha de 2018 nas eleições municipais platinenses nas majoritárias em 2o2o.

Acontece que até poucos dias atrás se noticiava que o Sr. Pedro Claro não seria mais candidato pelo fato de encontrar-se com a saúde extremamente debilitada, inclusive correndo risco de morte, merecendo cuidados

especiais.

Nesse, e apenas nesse contexto, onde o PSD de protagonista seria um mero coadjuvante, a direção estadual do PSD, (uma vez que havia a palavra do postulante Pedro Claro que não mais seria candidato), decidiu pela dissolução do diretório municipal Platinense, com a escolha de uma nova provisória, nos requerendo que assumíssemos o cargo de presidente desse diretório, para nesse caso lançar o Professor Aguinaldo como candidato do partido a prefeitura.

Frise-se que eu jamais sequer cogitei ser candidato a qualquer cargo eletivo nessas eleições. Apenas atendi uma solicitação da direção do partido estadual do PSD e do nosso amigo e governador Ratinho Júnior, a quem temos o maior apreço.

O objetivo era manter uma candidatura do PSD na majoritária Platinense.

Uma vez que o Sr. Pedro Claro, graças a mais um milagre de Nosso Senhor Jesus Cristo, recuperou-se da grave doença e lançou-se candidato, ainda que a vice-prefeito, a questão parece superada.

O PSD tem candidato na majoritária.

E o governador seus grupos políticos na cidade.

Quanto ao pedido judicial e concessão da liminar e sua possível cassação, mais uma vez, perdeu-se efeito, já que o Governador Ratinho Junior é um homem de palavra e honra.

Deus abençoe a todos os candidatos, mas principalmente Deus abençoe e guarde o nosso povo e a nossa gente, que carece de emprego, melhor renda e saúde.

Que na democracia vença em primeiro lugar O POVO PLATINENSE.

Santo Antônio da Platina Acima de Tudo e Deus Acima de Todos.