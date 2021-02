Norte-pioneirense é de Santana do Itararé e tem apenas 25 anos

Junnior Carvalho , 25 anos, tem 1,86 de altura, modelo, personal trainer e empresário do Norte Pioneiro da cidade de Santana do Itararé, representará o Paraná no Concurso Nacional Mister Brasil Las Américas em Curtiba. Atua como mister desde 2017 e já possui 5 títulos de mister.

Seu objetivo é conquistar esse concurso para que possa estar representando o Brasil no internacional, “estou trabalhando forte para isso e tenho certeza que darei o meu melhor para que isso aconteça, e também poder ajudar minha família no que precisarem, pois eles sempre me deram todo suporte para que eu iniciasse a carreira como Mister/Modelo. Já queria deixar também aqui meu muito obrigado a todos meus patrocinadores e parceiros que acreditam no meu potencial e que eu possa estar bem representado no nacional”, assinalou.

Títulos já conquistados: Mister Paraná Regional 2017, Mister beleza regional 2017, Mister Brasil Simpatia Las Américas 2018, Brasil Brasil Celebrity Popularidade 2020, Mister Paraná Las Américas 2020.

O concurso Miss e Mister Brasil Las Américas acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro no teatro Bom Jesus.

Serão 8 categorias :

Mister / Mini/ Infantil / Miss / teen / Pré Teen/ Miss Petit e Miss Oficial.

As categorias se apresentarão em horários separados para evitar aglomerações. O concurso seguirá todos os protocolos (Covid-19) como medidor de temperatura, álcool em gel, máscaras e distanciamento para segurança de todos os candidatos. Todos terão que testar negativo para que possa participarem do certame.

Participe também da votação no Instagram do Mister Fotogenia, acompanhe @Junniorcarvalh9

Desde já, agradeço a todos meus parceiros e patrocinadores!

👉🏻 @drluizhenriquedasilva

• Medicina Esportiva

👉🏻 @lucasalvesteam

Coach Personal

👉🏻 @ti.moraes

• Biomédico Esteta

👉🏻 @priscilaqueiroz.ferreira

• Estetica Avançada e Emagrecimento

👉🏻 @barbearia.peaky.blinders

• Barbearia Peaky Blinders

👉🏻 @npdiario

• Jornal NP Diário

👉🏻 @angelicaalmeidacarvalhoo

• Personal Stylist

👉🏻 @maison_gisele_freitas

• Estilista de Moda

👉🏻 @mais.odontosi

•Consultório Odontológico

👉🏻 @mateusvent

• Cirurgião Dentista

👉🏻 @natiellipaula

• Nutrição Esportiva

👉🏻 @academia_pperformance

• Academia Alta Performance

👉🏻 @saolucas_farma

Farmácia São Lucas

👉🏻 @sorelli_assessoria

• Assessoria Sorelli

👉🏻 @agroleal_

• Agropecuária Leal

👉🏻 @am_distribuidoradebebidas

• AM distribuidora de bebidas

👉🏻 @lm_material

• LM Materiais de Construção

👉🏻 @laila_palmonari

• Bananas Palmonari