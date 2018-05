Junta Comercial retoma atendimento em Jacarezinho

Órgão emite certidões, consultas, emissão de guias e formulário

A Junta Comercial que funciona no mesmo prédio da Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho (foto) na rua Dr. Heráclio Gomes, 732 em frente ao estádio Pedro Vilela no centro da cidade, retomou as atividades neste mês de maio. Os atendimentos acontecem das 8h às 12h e das 13h às 17 horas de segunda a sexta-feira.

O atendimento voltou ao normal após uma rápida paralisação no mês de abril. A unidade é uma autarquia do Estado do Paraná com a qual a ACIJA tem convênios responsáveis pelos registros e cadastramento de empresas no estado.

Além disto, a Junta Comercial é responsável pela emissão de certidões, consultas, emissão de guias, formulários entre outras funções. Ela presta atendimento à empresas e escritórios de contabilidade. A Junta Comercial em Jacarezinho foi inaugurada em abril de 2012 e só trouxe melhorias para a cidade.

Ana Carla Molini (foto) , presidente da ACIJA destacou a importância da Junta Comercial para a cidade. “Com o atendimento da Junta Comercial voltando ao normal, fica muito mais fácil para abertura de empresas e esclarecimentos aos empresários. Com ela temos um panorama geral do crescimento econômico da cidade”, destacou a presidente.