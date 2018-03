Júri popular condena réu por feminicídio em Jacarezinho

Pena é de 14 anos e dois meses de prisão

O Tribunal do Júri de Jacarezinho condenou a 14 anos e 2 meses de prisão, em regime fechado, homem acusado de tentativa de feminicídio.

No julgamento do caso (o primeiro de feminicídio da comarca), que aconteceu na última sexta-feira, dia nove, o conselho de sentença acolheu a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Paraná, de prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado (feminicídio tentado e uso de meio cruel).

Em 1º de janeiro de 2017, o homem tentou matar a ex-companheira, com quem residia, com golpes de facão e com uma barra de ferro de guidão de bicicleta. Como foi socorrida rapidamente, a vítima sobreviveu. O réu já está preso desde janeiro de 2017.

Em vigor desde 9 de março de 2015, a Lei 13.104 estabeleceu o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, incluindo-o também na lista dos crimes hediondos. Desde então, a lei tem sido aplicada para aumentar as penas dos réus que cometem homicídio contra mulheres em razão de sua condição de sexo feminino, quando o crime envolve violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Femicídio ou feminicídio é um termo de crime de ódio baseado no gênero, amplamente definido como o assassinato de mulheres, mas as definições variam dependendo do contexto cultural.