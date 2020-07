Justiça acata denúncia do MP e indicia ex-prefeito de Andirá por desvio de R$ 716 mil

Juiz aceitou o pedido e acusação; os indiciados estão sendo intimados pela Vara da Fazenda Publica de Andirá para comparecerem em juízo

O Poder Judiciário da Comarca de Andirá, através da Vara da Fazenda Pública acatou denúncia do Ministério Público em Ação Civil de Improbidade Administrativa com “Dano ao Erário” de R$ 716.360,30.

Trata-se de ação civil pública de nulidade de atos administrativos, ressarcimento de dano ao erário e imposição de sanções por atos de improbidade administrativa, com pedido de liminar de indisponibilidade de bens, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, envolvendo o ex-prefeito José Ronaldo Xavier (foto) e outras 9 pessoas e duas Micro Empresas.

Os outros envolvidos no processo são, Edson Roberto Stefanuto, Allan Pierre Barbezani, Ângela Maria da Silva Correia, Tatiane Aparecida Marchiori, Cláudia Vanessa Cardoso Camacho (atual controladora do município de Cornélio Procópio), Maicon Rosairo da Cruz –ME, Maicon Rosairo da Cruz, Josinei Tadeu de Oliveira-ME, Josinei Tadeu de Oliveira, Antonio Cesar de Oliveira-ME, Antonio Cesar de Oliveira e Prefeitura de Andirá (foto).

Segundo o Ministério Público, o ex-prefeito e réu José Ronaldo Xavier, então prefeito de Andirá e seu Secretário de Administração e também réu, Edson Roberto Stefanuto, com auxílio dos membros da Comissão de Licitação, contrataram os terceiros Josinei Tadeu de Oliveira e Cláudia Vanessa Camargo Camacho, para prestar serviços jurídicos da advocacia de forma ilegal e sem concurso público.

Embora os envolvidos tenham apresentado defesa prévia, o Juiz de Direito da Comarca de Andirá, Oto Luiz Sponholz Junior considerou os indícios de suposta prática de ato de improbidade administrativa e recebeu a petição inicial para processamento; pediu que todos fossem citados para apresentarem respostas e provas e que fosse promovida intimações e diligências necessárias para apurar o caso. Além de Josinei Tadeu de Oliveira e Claudia Camacho, os outros envolvidos no processo também procederam defesa própria que foram indeferidas pelo Juiz do caso.

O npdiario não conseguiu contato com o ex-chefe do executivo, os outros acusados e nem seus advogado e está à disposição para esclarecimentos.