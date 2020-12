E também para o então chefe de gabinete; eles já retornaram às suas residências

Exclusivo: A Justiça Federal acatou nesta segunda-feira, dia sete, pedido da defesa e concedeu liberdade ao ex-prefeito de Pinhalão Claudinei Benetti, ao seu então chefe de gabinete Sidnei Bueno de Oliveira, e outras duas pessoas, Levi Maria da Cunha e Manoel Carlos de Carvalho Oliveira.

Eles haviam sido presos no último dia três pela Policia Federal e por ordem da Justiça Federal, na operação “Café Expresso”. A iniciativa investiga desvios de recursos públicos oriundos da União, recebidos pela Prefeitura de Pinhalão para aplicação em obras locais.

O Ministério Público Federal (MPF) e a Controladoria Geral da União (CGU) colaboraram com as investigações. As ordens judiciais foram expedidas pela 9ª Vara Federal de Curitiba.

Os advogados Cesar de Mello, César de Mello Júnior, e Renê Leal, responsáveis pela defesa, conseguiram a revogação das prisões e agora os acusados responderão às investigações livres da carceragem.

Todos foram postos em liberdade na tarde desta segunda-feira e já retornaram às suas residências.

A decisão concessiva da liberdade foi proferida pela Juíza Federal Substituta Sandra Regina Soares, da 9a. Vara Federal de Curitiba.

