Justiça bloqueia bens da ex-prefeita de Abatiá

Indícios de corrupção em licitações

Maria de Lurdes Ferraz Yamagami(no centro da foto) de novo vira notícia negativa. A Promotoria de Justiça de Ribeirão do Pinhal obteve liminarmente na Justiça nesta quarta-feira, dia 11, o bloqueio de bens da ex-prefeita de Abatiá (município da comarca) na gestão 2013-2016 e de mais oito réus em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. O valor do bloqueio é de R$ 316 mil.

O Ministério Público ajuizou a ação após constatar que, em dois procedimentos licitatórios, o Município de Abatiá pagou valores indevidos na compra de pães produzidos pela unidade municipal do Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar).

Conforme apurado pelo MPPR, parentes da então prefeita tinham o controle sob a administração do Provopar em Abatiá, que venceu licitação para fornecimento dos pães. Os procedimentos licitatórios, afirma o MPPR, continham diversos ilícitos e foram dirigidos para atender interesses pessoais dos envolvidos. Ademais, as quantidades efetivamente fornecidas eram muito menores do que as que foram pagas.

Na análise do mérito da ação, a Promotoria de Justiça requer a condenação dos réus às penas da Lei de Improbidade, como perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento dos danos causados ao erário e pagamento de multa. Pede ainda o pagamento de aproximadamente R$ 316 mil a título de danos materiais e morais coletivos.

Leia também: https://npdiario.com/capa/mp-pr-ajuiza-acao-contra-prefeita-e-advogado-de-abatia-por-improbidade-administrativa/