Justiça cancela 5.519 títulos eleitorais de platinenses

Não fizeram o recadastramento biométrico

São 5.519 eleitores platinenses que tiveram os títulos cancelados porque não fizeram biometria em Santo Antônio da Platina. A informação é da chefe do Cartório Eleitoral, Ana Paula Pavanini Navas (foto), dada neste início de semana.

Ela fez questão de rechaçar fake news apontando que esses eleitores teriam suspensas carteira de habilitação ou RG, “a multa é de R$ 3,51 apenas e os interessados terão que comparecer no fórum eleitoral (foto abaixo) depois das eleições para regularizar a situação”, afirmou, ao lembrar que têm desinformados que possivelmente vão na sessão eleitoral e serão impedidos porque não fizeram a biometria.

Para quem tem pendências com a Justiça Eleitoral, vale o alerta: a penalização não é só para a hora de votar.O eleitor que não realizou o recadastramento biométrico dentro do prazo teve o título cancelado e não poderá, por exemplo, inscrever-se em concurso ou tomar posse em cargo público, obter passaporte e renovar matrícula em estabelecimento oficial de ensino enquanto não regularizar a situação na Justiça Eleitoral.

A multa de pouco mais de três reais poderá ser paga apenas na agência do Banco do Brasil e a normalização é rápida.

Ana Paula, entretanto, confirmou que os cidadãos convocados para trabalhar no pleito não podem faltar sem justificar a ausência. Se um mesário, por exemplo, não o fizer,a multa é alta, de R$ 351.

Santo Antônio da Platina tem hoje 31.051 eleitores aptos para as eleições do dia sete de outubro deste ano.O segundo turno será em 28 de outubro.

Na mesa receptora trabalharão o presidente, o primeiro e o segundo mesários e o secretário.Ao todo, trabalharão para a 22ª Zona 535 pessoas, além do promotor Diego Coqueiro e o juiz Júlio César Tanga.

Serão 123 urnas para 108 sessões.Na verdade, eram 110, porém quem votava no distrito do Monte Real escolherá os candidatos na Escola Municipal Vilma Longo e quem votaria no Taquaralzinho foi encaminhado para a Escola Municipal Nohêmia Lopes Galvão Neimanm.