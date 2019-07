Justiça cancela Baile do Texas em Salto do Itararé

Órgãos de segurança não foram comunicados

A juíza Ana Cláudia de Lima Cruvinel deferiu neste final de semana o pedido de Tutela de Urgência e proibiu um evento social em Salto do Itararé com vários argumentos.

Chegou ao conhecimento do Ministério Público, por meio da Polícia Militar de Siqueira Campos, que, no sábado, dia 13, seria realizado um evento numa chácara de Salto do Itararé, denominado “Baile do Texas”.Em contato com os organizadores, foi constatado estarem autorizados pelo Município, mas os órgãos de segurança e sanitários não foram comunicados (PM, Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar e Vigilância Sanitária).

A iniciativa é tradicional na cidade, mas este ano não houve os cuidados dos anteriores e nem sequer requerimento de alvará perante o Juízo da Infância e da Juventude.

Seriam comercializadas bebidas alcoólicas e ainda houve denúncia de venda de entorpecentes.

Isso não implica afirmar que os organizadores , que cumpriram a determinação e fizeram um esclarecimento público, estariam propensos a cometer crimes ou irregularidades mais graves, tratando-se de, como registra a peça jurídica, de uma ação cautelar.