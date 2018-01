Exclusivo: Vereador de Carlópolis fala sobre pedido de cassação de mandato

Compra de votos e abuso de poder

A juíza Andrea Russar Rachel(fotos) cassou o mandato do vereador Idenilson Bernardido da Silva, o Batata (foto principal e de terno).

Ele conseguiu 288 votos pelo PTB e cumpria o terceiro mandato.

É corretor de imóveis e tem 54 anos.

Ficou viúvo e vive com a segunda esposa.Tem duas filhas do primeiro casamento.

A magistrada também decretou a inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos próximos oito anos.

A acusação é de compra de votos e abuso de poder.

O suplente é Cláudio Custódio (MDB), marido de Rosângela, ex-vice-prefeita.

A câmara está em recesso.

Batata deu a seguinte declaração ao npdiario:

Sinceramente, eu já esperava o acolhimento do pedido de cassação da minha diplomação por parte do juízo de primeiro grau. Estou tranquilo e com plena convicção de que nas instâncias superiores provarei minha inocência.

Vou recorrer e de acordo com o artigo 257 do Código Eleitoral meu recurso será recebido no efeito suspensivo.

Significa que, para infelicidade dos meus adversários políticos, a decisão inicial não tem força para me afastar imediatamente do cargo.

Portanto, continuarei a exercer normalmente a vereança lutando pelos interesses do município como sempre fiz.

Cabe recurso e efeito suspensivo e ele pode permanecer no cargo.