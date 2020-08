Justiça Federal parabeniza PM pelos 166 anos no Paraná

Comandante do 2º BPM agradeceu as considerações recebidas

A Justiça Federal, por meio da Subseção Jacarezinho, na pessoa do Juiz Federal Dr. Rogério Cangussu Dantas Cachichi, parabenizou a Polícia Militar do Paraná por ter completado nesta segunda-feira, 10 de agosto, 166 anos de existência.

As congratulações foram externadas através de ofício do magistrado enviado ao Comandante do 2º Batalhão, Tenente-Coronel Luiz Francisco Serra, no qual, além de fazer alusão a importante data para Corporação, enalteceu a parceira das duas Instituições nos trabalhos voltados à segurança pública da região.

Trechos do ofício:

“Ao tempo que o cumprimento cordialmente, nesta especial data de 10 de agosto, dia em que se comemora o aniversário da Polícia Militar do Paraná, não poderia deixar de destacar, uma vez mais, a relevância do valoroso 2º Batalhão de Polícia Militar no atendimento da comunidade do Norte Pioneiro.

Ademais, profícua sempre foi a relação interinstitucional do 2º Batalhão de Polícia Militar com a Subseção Judiciária de Jacarezinho. Considerando que a Polícia Federal mais próxima situa-se em Londrina, todas as vezes de que necessitamos de apoio fomos atendidos prontamente, em especial ora para garantir a segurança em audiências, ora para participar mesmo delas.

Considerando isso, fica esse registro com votos de muito êxito na consecução do bem comum em nossa região”, encerrou o Juiz Federal.

O Comandante do 2º BPM agradeceu as considerações recebidas e reiterou o compromisso com o bem comum, que se fortifica pelo bom relacionamento entre as duas instituições, consolidando cada vez mais os seus laços de amizade e cooperação, sempre com a finalidade maior de garantir a segurança e direitos dos cidadãos.