Justiça impõe isolamento social a morador de Siqueira Campos

Voltou do Rio de Janeiro,insultou notificação e foi beber em Santana do Itararé

Atendendo pedido formulado pelo Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Siqueira Campos, o Juízo da Vara Cível da comarca determinou que um homem que descumpriu notificação de isolamento social permaneça em casa, sob pena de multa de R$ 20 mil em caso de descumprimento.

Conforme o MPPR, após chegar de viagem do Rio de Janeiro, o homem recebeu notificação de isolamento determinada pelo Município de Siqueira Campos, impondo-lhe a permanência em sua residência em tempo integral durante o período compreendido entre 25 de março e 10 de abril.

Entretanto, após essa determinação, ele gravou e divulgou em rede social um vídeo, no qual desdenha da ordem municipal, profere insultos contra a notificação de isolamento, amassa o documento e filma o seu veículo, dizendo que já estava pronto para “sair de novo e beber”. Testemunhas informaram à Justiça que, de fato, o homem foi beber com amigos na cidade vizinha de Salto do Itararé, a 28 quilômetros de Siqueira Campos.

Considerando a gravidade do caso, que expôs ao risco de contaminação pessoas dos dois municípios, a decisão judicial determinou não apenas o isolamento do homem sob pena de multa, mas ainda a suspensão do seu direito de dirigir até o dia 10 de abril.