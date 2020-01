Justiça indisponibiliza bens de ex-secretária de Saúde de Ribeirão Claro

Ela é esposa do ex-prefeito Kiko Molini

O juiz Rogério Cangussu Dantas Cachichi decretou a indisponibilidade da ex-secretária de Saúde de Ribeirão Claro (foto do centro da cidade), Ana Maria Baggio Molini.

Segundo o MPF (Ministério Público Federal) a ação decorre de investigação pretérita instaurada no Inquérito Civil n° 1.25.013.000098/2017-88, tendo como objeto a apuração de possíveis irregularidades na contratação de médicos e malversação de verbas públicas federais para seus pagamentos no Programa Saúde da Família no município de Ribeirão Claro. Foi por meio dos contratos nº 38/2015 e 96/2015 firmados com a empresa MOVI MED CLÍNICA ESPECIALIZADA EIRELI – EPP (W. SILVA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI-ME).

O processo está no início. Se a ação será julgada procedente ou não será ainda avaliada por enquanto tudo é embrionário, embora real. Os réus não tiveram a oportunidade de defesa ainda.É uma liminar de indisponibilidade de bens.Ou seja, bastaria uma explicação, até porque a liminar pode ser derrubada.

Ana Maria Baggio e o marido, ex-prefeito Kiko Molini

Basicamente, as acusações são de pagamento por consultas não feitas. No caso da secretária municipal de Saúde, e da sua funcionária, ambas servidoras públicas, é de prestar esclarecimentos “inverídicos”.

O Juiz decidiu com base no que foi alegado pelo MPF.

O npdiario não conseguiu contato com a ex-secretária e solicitou de Kiko o telefone da mulher para a defesa. A reportagem ofereceu espaço para um eventual advogado e mesmo resposta por escrito.Também mencionou sibre O ex-chefe do executivo preferiu, porém, não responder e simplesmente declarou desconhecer o processo. De forma arrogante e irresponsável, interrompeu a conversa.

O jornal esperou alguma posição, mas ela não veio até agora.

Poder Judiciário

JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná

1ª Vara Federal de Jacarezinho

Rua Paraná, 833 – Bairro: Centro – CEP: 86400-000 – Fone: (43)3511-0200 – www.jfpr.jus.br – Email: [email protected]

AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 5024965-87.2019.4.04.7001/PR

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: LUCILENE FAGUNDES DA SILVA MARTINS

RÉU: JOSIANE KEILA VILELLA

RÉU: GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA

RÉU: ANA MARIA BAGGIO MOLINI

RÉU: MOVI MED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI – EPP

DESPACHO/DECISÃO

1.Trata-se de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, com pedido de liminar, movido pelo Ministério Público Federal em face de GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA, LUCILENE FAGUNDES DA SILVA MARTINS, MOVI MED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI – EPP, ANA MARIA BAGGIO MOLINI, JOSIANE KEILA VILELLA e WAGNER CECÍLIO DA SILVA (aditamento, ev.12), vindicando a condenação dos citados réus da seguinte forma (transcrição dos pedidos segundo aditamento, ev.12):

(i) GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA, LUCILENE FAGUNDES DA SILVA MARTINS, WAGNER CECÍLIO DA SILVA e MOVI MED CLÍNICA ESPECIALIZADA EIRELI – EPP, nos termos do inciso I, ou subsidiariamente, nos incisos II e III do artigo 12 da Lei nº 8.429/92, de modo que haja perda dos valores, atualizados, acrescidos ilicitamente aos seus patrimônios; ressarcimento integral do dano; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

(ii) ANA MARIA BAGGIO MOLINI e JOSIANE KEILA VILELLA, nos termos do inciso I, ou subsidiariamente, incisos II e III do artigo 12 da Lei n° 8429/1992, a fim de que realizem o ressarcimento integral do dano; percam a função pública; tenham seus direitos políticos suspensos entre oito a dez anos; sejam proibidas de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de dez anos;

(iii) Seja aplicada multa, que deve ser paga solidariamente por todos os réus, na proporção prevista no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92, qual seja, de três vezes o valor do acréscimo patrimonial apurado:

Quanto à demandada LUCILENE FAGUNDES, no valor de R$ 145.451,25 .

Quanto aos demais demandados, no valor de R$ 303.650,91 .

(iv) Sejam os réus condenados ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor do dobro do dano material apurado nesta ação, qual seja:

Quanto à demandada LUCILENE FAGUNDES, no valor de 96.967,50 .

Quanto aos demais demandados, no valor de 202.433,94 .

2.Segundo o MPF a presente ação decorre de investigação pretérita instaurada no Inquérito Civil n° 1.25.013.000098/2017-88, tendo como objeto a apuração de possíveis irregularidades na contratação de médicos e malversação de verbas públicas federais para seus pagamentos no Programa Saúde da Família no município de Ribeirão Claro-PR, por meio dos contratos nº 38/2015 e 96/2015 firmados com a empresa MOVI MED CLÍNICA ESPECIALIZADA EIRELI – EPP (W. SILVA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI-ME)

2.1.Em relação ao CONTRATO 38/2015, que teve por objeto a “contratação de empresa, para fornecimento de consultas médicas para especialidades de clínica geral a serem realizadas em pacientes cadastrados no Programa Saúde da Família (…)” (inicial, ev.1), a empresa MOVI MED CLÍNICA ESPECIALIZADA EIRELI – EPP foi contratada para, inicialmente, realizar atendimento de 1.600 consultas a serem prestadas ao preço de R$55.680,00, tendo sua vigência entre 25/03/2015 e 24/06/2015. Posteriormente, foi aditivado para ter a vigência prorrogada entre 25/06/2015 e 16/07/2015, sendo estipulada a prestação de mais 400 consultas ao valor de R$13.920,00, totalizando o montante de R$69.600,00, R$ 34,80 valor unitário da consulta . O serviço foi prestado pelo médico GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA, por meio de contrato verbal com a empresa. Apenas esse médico teria atuado junto ao Programa Saúde da Família no município na vigência do contrato e seu aditivo. Segundo informações do Município, “em resposta ao ofício 01/2019-PRM-Jacarezinho (ANEXO 11, p. 23 e 24), encaminhou extratos de todas as consultas agendadas que, teoricamente, foram prestadas pelo médico GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA na vigência do contrato 038/2015 e seu aditivo (ANEXO 25). Eles demonstram que foram designados apenas 783 atendimentos (ANEXO 25, p. 113)”(inicial, ev.1), tendo havido “um deficit de, no mínimo, 1.217 consultas, ou seja, pelo menos 60,85% dos serviços contratados por meio do contrato 038/2015 não foram prestados”(inicial, ev.1). Ainda, em determinados períodos teria havido incompatibilidade entre os horários de atendimentos em cumprimento ao contrato no Município de Ribeirão Claro e os atendimentos particulares efetuados pelo médico em seu consultório no Município de Jacarezinho por meio do convênio Unimed.

2.2.Em relação ao CONTRATO 96/2015, este teve por objeto “(…) contratação de empresa especializada, para fornecimento de consultas médicas por profissional especializado na área de Clínica Geral, a serem realizadas em pacientes cadastrados na Secretaria Municipal de Saúde desta cidade”(inicial, ev.1), bem como, segundo a inicial (ev.1), “que seriam prestadas 6.600 consultas, pelo valor unitário de R$ 31,50, totalizando o montante de R$ 207.900,00, tendo vigência entre 13/08/2015 à 12/02/2016. Posteriormente, foi firmado termo aditivo ao referido contrato, no qual se determinou apenas que seria prorrogado o prazo de vigência por mais 48 dias, indo de 13/02/2016 a 31/03/2016 (ANEXO 19, p. 11 e 12). A justificativa para a prorrogação da vigência encontra-se na Cláusula Terceira do Aditivo contratual (ANEXO 19, p. 11): “O presente temo aditivo, diante da constatação argumentada pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Ana Maria Baggio Molini, justifica-se pela necessidade de continuidade no atendimento médico pela Equipe de Saúde da Família”(inicial, ev.1). A empresa MOVI MED CLÍNICA ESPECIALIZADA EIRELI – EPP foi contratada e, por sua vez, contratou os médicos GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA e LUCILENE FAGUNDES DA SILVA MARTINS para prestação das consultas. Na visão do MPF, segundo os extratos das consultas agendadas encaminhadas pelo Município a PRM, das 6.600 consultas contatadas, foram realizadas 5.281, 3.080 atendimentos pelo Dr. Guilherme, e 2.201 atendimentos pela Dra. Lucilene. Também verificou-se que, pelo Dr. Guilherme Augusto Mariano de Faria em determinados períodos, houve incompatibilidade entre os horários de atendimentos em cumprimento ao contrato no Município de Ribeirão Claro e os atendimentos particulares efetuados pelo médico em seu consultório no Município de Jacarezinho por meio do convênio Unimed.

2.3.Quanto aos pagamentos aos médicos, o Ministério Público Federal sublinhou que, em relação ao CONTRATO 38/2019, segundo informações da empresa, o valor estipulado por consulta seria de no mínimo R$ 25,00, e o médico GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA recebeu R$ 57.510,00, pelos serviços médicos supostamente prestados durante esse contrato; “verifica-se que se o médico houvesse prestado as 2.000 consultas contratadas, no máximo, receberia R$ 50.000,00, tendo em vista que para cada consulta, teoricamente, era pago o valor de R$ 25,00; “assim, foram prestadas menos de 40% das consultas (783 de 2.000) e pago ao médico 82,6% do total dos valores do contrato (R$57.510,00 dos R$ 69.600,00 pagos pelo município)”(inicial, ev.1). Quanto ao CONTRATO 96/2015, o Ministério Público Federal “foi informado pela empresa prestadora de serviços que o médico GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA recebeu o montante de R$ 92.100,00 pelas consultas supostamente prestadas”(inicial, ev.1); “já a médica LUCILENE FAGUNDES DA SILVA MARTINS recebeu o valor de R$ 72.500,00 pelos atendimentos supostamente realizados”(inicial, ev.1). Assim, “juntos, os profissionais receberam R$ 164.600,00, na vigênica do contrato 096/2015. Segundo a empresa, tal valor se refere à prestação efetiva das consultas contratadas por meio do referido contrato”(inicial, ev.1); “assim, o médico recebeu cerca de 55,95% e a médica 44,05% do total dos pagamentos realizados , sendo certa que esta é a proporção de consultas que cada um era responsável”(inicial, ev.1). Dada a ausência de informações pela empresa prestadora de serviços se houve novação do contrato de trabalho verbal com o médico GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA, diante das idênticas condições de trabalhos do médico na vigência de ambos os contratos celebrados entre a empresa e o município de Ribeirão Claro/PR, denota-se que o contrato verbal formulado inicialmente ter-se-ia mantido nos mesmos termos, e que “essas condições estipuladas em contrato verbal também são extensíveis à médica LUCILENE FAGUNDES DA SILVA MARTINS, vez que, segundo informações da empresa (ANEXO 12, p. 28 à 30), ela dividiu a prestação das consultas contratadas com GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA, nas mesmas condições de trabalho.“(inicial, ev.1). Nos termos da inicial “o preço pago aos médicos pela realização de cada atendimento, por analogia, se manteve inalterado, ou seja, permaneceu R$ 25,00. Corrobora o fato de que se dividir os montantes pagos pela empresa a cada médico por esse valor teremos que LUCILENE FAGUNDES DA SILVA MARTINS teria prestado 2.900 consultas e GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA teria prestado 3.684 consultas, na vigência do contrato 096/2015. Somadas, resultam em 6.584 atendimentos, praticamente a totalidade das 6.600 contratadas.”(inicial, ev.1)

Por oportuno, diga-se que, em aditamento (pet.ev.12), o MPF esclareceu os seguintes pontos, os quais, ao sentir do Juízo, afiguram-se da maior relevância:

Com relação aos médicos, reforça-se o entendimento de que GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA e LUCILENE FAGUNDES DA SILVA MARTINS ostentavam a condição de agentes públicos vinculados ao município de Ribeirão Claro/PR por ocasião dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 2º da L. 8.429/92 ([…] todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo , mandato, cargo, empregou ou função […]”). Os documentos trazidos aos autos pelo MPF amparam com folga esta conclusão.

A empresa contratada, na prática, era interposta para viabilizar a contratação em caráter pessoal dos médicos. Este fato ficou demonstrado com clareza desde o início do Inquérito Civil, que foi instaurado como desmembramento do IC 1.25.013.000158/2013-59 (origem da Ação Civil de Improbidade 500383891-2018.4.04.7013), com intuito inicial de apurar outros vínculos de GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA no Programa Saúde da Família; em resposta, o Ministério da Saúde (ANEXO 2, p. 12 – ofício 1404/2016) informou que este médico ostentaria vínculo pessoal com o município (ANEXO 2, p. 13):

[…] o profissional GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA exerce atualmente 40 horas semanais na ocupação de médico de saúde da família, compondo equipe de saúde da família de código Identificador Nacional e Equipes nº 395544 no Estabelecimento de Saúde de código CNES nº 2780046 do município de Ribeirão Claro-PR. […]

O teor dessas informações é confirmado mediante consulta ao portal da transparência do Ministério da Saúde, que retrata a vinculação direta de GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA ao PSF de Ribeirão Claro:

Dos registros do SUS (em parte apresentados na p. 15 da inicial), GUILHERME aparece como “médico da estratégia de saúde da família” entre 08/2015 e 06/2016. Na sequência das informações, registra-se que o médico atenderia pelo SUS, tendo vínculo de “emprego público” com o município, além de carga horária ambulatorial de 40 horas . Isso demonstra com clareza que, na prática, ocorreu interposição indevida de pessoa jurídica para viabilizar a contratação pessoal dos médicos, mas sem vinculação direta deles com a administração pública.

Apenas quando o MPF diligenciou diretamente junto ao município de Ribeirão Claro/PR (ofício 538/2016 (ANEXO 2, p. 26) é que surgiu a notícia de uma interposta pessoa jurídica (na época, a W. SILVA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI-ME). Vale dizer, aos olhos do Ministério da Saúde, a prestação de serviços se dava em caráter pessoal, e não por intermédio de pessoa jurídica. Mesmo a resposta da municipalidade (ANEXO 2, p. 27-28) em que existe menção à existência de uma pessoa jurídica intermediária tratava a situação funcional dos médicos de maneira pessoalizada, referindo que os pagamentos se davam mediante “comprovante de atendimentos de cada profissional ” (GUILHERME e LUCILENE), referindo, ademais, o seguinte quanto ao médico GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA:

Isso mostra que os próprios médicos se incumbiam da prestação do objeto licitado perante o município, e não a empresa que figurava no contrato. Mais adiante nos autos, surge novo indicativo de “pejotização” dos médicos. A empresa MOVI CLÍNICA MÉDICA, que figurava como contratada junto ao município para prestação dos serviços objeto dos autos (ANEXO 3, p. 28 e ss.), prestou informações relevantes a amparar a linha argumentativa proposta pelo MPF. Vejamos o que se extrai da resposta da empresa:

(i) A empresa menciona expressamente que a contratação do médico GUILHERME para prestação das consultas junto ao município de Ribeirão Claro se dava em caráter pessoal:

(ii) O pagamento por tais consultas é feito, pela empresa interposta, diretamente na conta bancária pessoal do médico GUILHERME (por todos, ANEXO 3, p. 33):

(iii) Contudo, o comprovante de atuação do médico é uma nota fiscal da “CLÍNICA MÉDICA IRMÃOS FARIA LTDA” (CNPJ 08.033.556/0001-96), com descrição apenas genérica de “serviços médicos prestados” à MOVI CLÍNICA MÉDICA e referência aos valores que, na prática, eram depositados diretamente nas contas de GUILHERME:

A sequência acima demonstra, com destaque para a situação de GUILHERME FARIA, que os médicos demandados buscavam, formalmente, evitar vinculação direta/pessoal com o PSF e com o município. Os documentos permitem identificar dois níveis de interposição de pessoas jurídicas: no primeiro deles, para formalizar a relação jurídica com o município, figurou a empresa MOVI CLÍNICA MÉDICA (antiga “W SILVA”); já no segundo, para aumentar, formalmente, o distanciamento entre o médico e as irregularidades, emitia-se uma nota fiscal em nome da “CLÍNICA MÉDICA IRMÃOS FARIA LTDA” (embora os pagamentos da empresa então denominada W SILVA ocorressem, diretamente, nas contas pessoais de GUILHERME).

A análise fria das notas fiscais e dos contratos levaria a crer que os médicos seriam profissionais “fungíveis” no caso concreto, o que não corresponde à realidade. Quando se promove a análise a partir das respostas do SUS, do município de Ribeirão Claro/PR e da própria empresa interposta (atual MOVI CLÍNICA MÉDICA, através da qual eram contratados os médicos pelo município) identifica-se que, na realidade, os serviços eram prestados em caráter personalíssimo pelos profissionais de saúde aqui demandados.

Assim, é de se considerar os médicos, no caso concreto, como servidores públicos para fins de improbidade administrativa. Qualquer outra solução, mormente embasada na interposição de empresas acima descrita, equivaleria a beneficiá-los por sua própria torpeza. Da mesma forma, a empresa demandada e seu gestor devem ser considerados particulares que concorreram para os atos de improbidade (na medida em que viabilizaram a contratação pessoal dos médicos sem que estes ficassem formalmente ligados à administração pública) e que se beneficiaram dos atos de improbidade (na medida em que receberam do município valores mais altos do que os serviços que, ao final, foram entregues ao ente), devendo também responder por improbidade administrativa no caso concreto.

Conclui-se, em princípio, que “LUCILENE FAGUNDES DA SILVA MARTINS e GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA participaram ativamente das irregularidades, vez que, cada um dentro de sua proporção de atendimentos, prestou consultas a menos do que as contratadas e recebeu pela prestação integral dos serviços. A empresa remunerou os médicos praticamente pela totalidade dos atendimentos, mesmo eles tendo deixado de realizar mais de 1.207 consultas.”(inicial, ev.1)

O ponto restou, ainda, muito bem esclarecido em sede de aditamento, conforme pode ver-se deste excerto relativo à exposição do dano ao erário (trecho da petição do ev.12):

2.1 – DANO AO ERÁRIO NO PRIMEIRO CONTRATO:

A própria análise dos valores efetivamente pagos aos médicos é sintomática da descrita interposição de pessoa jurídica. Como registrado na inicial, a empresa interposta informou que o valor repassado aos médicos seria de R$ 25 por consulta (ANEXO 3, p. 28 a 30). Este é o valor paradigma adotado pelo MPF no desenvolvimento das operações matemáticas voltadas à apuração do dano e das incompatibilidades entre pagamentos realizados e consultas efetivamente prestadas.

Na sequência da inicial, descreve-se o constatado quanto ao primeiro contrato , que se refere exclusivamente ao demandado GUILHERME. Na hipótese, a empresa recebeu do município a totalidade do valor contratado, embora não tenha entregue integralmente o objeto do contrato. Vejamos:

1º CONTRATO – nº 38/2015 e aditivo Nº DE CONSULTAS VALOR TOTAL PREVISTO 2.000 R$ 69.600,00 REALIZADO 783 R$ 68.660,40 DIFERENÇA 1.217 (60,85% a menos) R$ 939,60 (1,35%)

A tabela acima demonstra que, a despeito de o objeto do contrato ter sido entregue com um deficit de 60,85%, o pagamento se deu de forma integral (a diferença de 1,35% é atribuível aos encargos da emissão da própria nota fiscal que autoriza o pagamento). Este é o cenário que considera apenas os dados fornecidos pela municipalidade, pelo qual o dano mínimo causado ao erário federal seria de R$ 42.351,60 (60,85% do valor total previsto – conforme p. 20 da inicial).

A partir desses mesmos parâmetros, passa-se à análise do quanto o médico recebeu, pessoalmente, neste primeiro contrato. Sobre isso, narra a inicial:

GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA recebeu R$ 57.510,00 pelos serviços médicos supostamente prestados durante esse contrato, o que causa estranheza. Da simples conta aritmética verifica-se que se o médico houvesse prestado as 2.000 consultas contratadas, no máximo, receberia R$ 50.000,00, tendo em vista que para cada consulta, teoricamente, era pago o valor de R$ 25,00.

A passagem reflete justamente o argumento de que a empresa contratada atuou, no caso concreto, como mera pessoa jurídica interposta para afastar a responsabilidade do médico pelos atendimentos prestados a menor. A tabela a seguir permite uma visualização mais palpável da situação concreta no que diz respeito aos pagamentos devidos e efetivados ao médico :

1º CONTRATO – nº 38/2015 e aditivo – situação do médico Nº DE CONSULTAS VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL A SER PAGO PREVISTO 2.000 R$ 25,00 R$ 50.000,00 REALIZADO 783 R$ 25,00 R$ 19.575,00 VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO MÉDICO: R$ 57.510,00

Como demonstra a tabela acima (confeccionada só com base em dados do município), o médico recebeu R$ 57.510,00, embora tenha prestado serviços equivalentes apenas a R$ 19.575,00. Sendo assim, auferiu vantagem indevida de, no mínimo, R$ 37.935,00 neste primeiro contrato.

Assim, com relação a este primeiro contrato, o médico GUILHERME recebeu, diretamente em suas contas pessoais, a maior parte do valor do contrato, muito embora tenha deixado de prestar um número significativo de atendimentos. A tabela a seguir resume a situação do dano no primeiro contrato, partindo dos valores mínimos detalhados acima:

1º CONTRATO – nº 38/2015 e aditivo VALOR PREVISTO VALOR REAL DO SERVIÇO (a) VALOR PAGO (b) DANO (b-a) EMPRESA R$ 69.600,00 R$ 27.248,40 R$ 68.660,40 R$ 41.412,00 MÉDICO R$ 50.000,00 R$ 19.575,00 R$ 57.510,00 R$ 37.935,00

Assim, da verba federal indevidamente repassada no primeiro contrato, a empresa MOVI CLÍNICA MÉDICA auferiu R$ 3.477,00, tendo o médico GUILHERME FARIA auferido R$ 37.935,00. Porém, como ambos se beneficiaram com os recebimentos indevidos, são solidariamente responsáveis pela reparação mínima de R$ 41.412,00.

Constata-se que, após o pagamento da “mão de obra” de GUILHERME FARIA, a empresa, mesmo tendo recebido valores a mais do que lhe eram devidos, restaria com menos de 20% do valor total do contrato, o que dificilmente faria frente às próprias despesas operacionais num país de carga tributária elevada como o Brasil. Trata-se de mais uma evidência da interposição indevida da pessoa jurídica nesta primeira avença.

2.2 – DANO AO ERÁRIO NO SEGUNDO CONTRATO:

No segundo contrato , a situação se repete, havendo consultas prestadas a menor pelos dois médicos e recebimento (tanto por eles como pela empresa) do montante total das consultas prestadas. De acordo com os dados fornecidos pelo município de Ribeirão Claro, obteve-se a seguinte tabela:

2º CONTRATO – nº 096/2015 e aditivo Nº DE CONSULTAS PAGAMENTO CONTRATADO 6.600 207.900,00 REALIZADO 5.281 207.900,00 DIFERENÇA 1.319 (19,98% a menos) 0%

A tabela acima demonstra, conforme registrado na inicial (p. 7), que, a despeito de o objeto do contrato ter sido entregue com um deficit de 19,98%, o pagamento se deu de forma integral. Este é o cenário que considera apenas os dados fornecidos pela municipalidade, dos quais se infere um dano mínimo causado ao erário federal de R$ 41.538,42 (valor não atualizado) .

Passa-se à análise do quanto o médico recebeu, pessoalmente, neste primeiro contrato. Considerando que, de acordo com a empresa, o valor por consulta seria de R$ 25 reais, tem-se que:

2º CONTRATO – nº 096/2015 e aditivo – situação dos médicos VALOR RECEBIDO (a) VALOR DA CONSULTA (b) Nº FINAL DE CONSULTAS ESTIMADO (a/b) MÉDICO GUILHERME R$ 92.100,00 R$ 25,00 3.684 Atendimentos efetivamente realizados: 3.080

A tabela demonstra que o médico GUILHERME, tendo recebido R$ 92.100,00, teria sido remunerado, em tese, por 3.684 atendimentos (ao custo de R$ 25 cada consulta); porém, de acordo com dados do município, há registros de que tenha realizado apenas 3.080 consultas (inicial, p. 7), o que representa um ganho indevido da ordem de pelo menos R$ 15.100,00 apenas no segundo contrato.

2º CONTRATO – nº 096/2015 e aditivo – situação dos médicos VALOR RECEBIDO (a) VALOR DA CONSULTA (b) Nº FINAL DE CONSULTAS ESTIMADO (a/b) MÉDICA LUCILENE R$ 72.500,00 R$ 25,00 2.900 Atendimentos efetivamente realizados: 2.201

A médica LUCILENE, tendo recebido R$ 72.500,00, foi remunerada por 2.900 atendimentos (ao custo de R$ 25 cada consulta); porém, de acordo com dados do município, realizou apenas 2.201 consultas (inicial, p. 7), o que representa um ganho indevido da ordem de pelo menos R$ 17.475,00 apenas no segundo contrato.

A análise demonstra que houve enriquecimento ilícito dos médicos. Da mesma forma, demonstra a ocorrência de enriquecimento ilícito da empresa formalmente contratada. Perante a administração pública, a MOVI MED CLÍNICA ESPECIALIZADA EIRELI – EPP (antiga “W. SILVA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI-ME”) assumiu a incumbência de fornecer 6.600 consultas médicas, mas, ao final do contrato, foram apurados apenas 5.281 atendimentos (20% a menos do que o quantitativo contratado). A despeito disso, a empresa recebeu o valor integral previsto em contrato.

Em resumo, os números são os seguintes:

2º CONTRATO – nº 096/2015 e aditivo VALOR PREVISTO VALOR REAL DO SERVIÇO (a) VALOR PAGO (b) DANO (b-a) EMPRESA R$ 207.900,00 R$ 166.361,58 R$ 207.900,00 R$ 41.538,42 MÉDICO GUILHERME – R$ 77.000,00 R$ 92.100,00 R$ 15.100,00 MÉDICA LUCILENE – R$ 55.025,00 R$ 72.500,00 R$ 17.475,00

Assim, da verba federal indevidamente repassada no segundo contrato, a empresa MOVI CLÍNICA MÉDICA auferiu R$ 8.963,42, tendo o médico GUILHERME FARIA auferido R$ 15.100,00 e a médica LUCILENE FAGUNDES auferido R$ 17.475,00. Porém, como todos se beneficiaram com os recebimentos indevidos, são solidariamente responsáveis pela reparação mínima de R$ 41.538,42.

Neste caso, é de se observar, ainda, que houve aumento indevido de lucratividade da empresa por conta dos pagamentos a maior. A subtração dos valores da coluna “a” acima (“valor real do serviço”) mostra que, sem os pagamentos indevidos, a empresa teria lucrado R$ 34.336,58. Porém, feita a subtração nos parâmetros da coluna “b” acima (“valor efetivamente pago”), vislumbra-se, que, na prática, a empresa obteve lucro de R$ 43.300,00 (o que representa um aumento de R$ 8.963,42). Assim, na prática, a empresa “ganhou duas vezes” com os pagamentos indevidamente majorados.

2.3 – DANO AO ERÁRIO – SÍNTESE:

Assim, para efeitos de apuração do patamar mínimo do dano ocasionado ao erário federal no caso em apreço, o MPF esclarece que:

(a) no primeiro contrato , apurou-se que o pagamento por serviços não prestados foi de R$ 41.412,00, dos quais R$ 3.477,00 foram destinados à empresa MOVI CLÍNICA MÉDICA e R$ 37.935,00 foram destinados ao médico GUILHERME FARIA.

O valor atualizado do dano mínimo deste contrato é de R$ 52.733,22.

(b) no segundo contrato , apurou-se que o pagamento por serviços não prestados foi de R$ 41.538,42, dos quais R$ 8.963,42 foram destinados à empresa MOVI CLÍNICA MÉDICA; outros R$ 15.100,00 foram destinados ao médico GUILHERME FARIA, tendo a médica LUCILENE FAGUNDES recebido R$ 17.475,00.

O valor atualizado do dano mínimo deste contrato é de R$ 48.483,75.

(c) o montante total mínimo de recursos federais que foi pago por serviços não prestados é de R$ 82.950,42 (valor não atualizado).

A soma dos valores atualizados do dano é de R$ 101.216,97 .

O Ministério Público Federal também frisa que, em relação à qualidade dos serviços prestados, pelos extratos de consultas verifica-se “que os atendimentos realizados geralmente eram marcados em intervalos de 05 a 10 minutos“(inicial, ev.1), sendo essa a duração média de cada consulta. Destaca que, em determinados dias os médicos não chegaram a trabalhar por uma hora completa; que houve dias em que atenderem apenas a uma consulta, quando a empresa MOVI MED CLÍNICA ESPECIALIZADA EIRELI – EPP fora contratada para prestar, em média, 30 consultas/dia; que a empresa informou que o médico GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA trabalhava todos os dias da semana na vigência do contrato 38/2015 e seu aditivo, mas se percebe dos extratos que em vários dias úteis sequer foram marcados atendimentos.

Em relação à carga horária do médico GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA, observou o MPF que, pelos registros de consultas encaminhadas pelo Município de Ribeirão Claro/PR, “o médico permanecia por cerca de 2 horas nos Programa Saúde da Família, totalizando cerca de 10 horas semanais, ou seja, ela realizava atendimentos em apenas ¼ do tempo que era para se dedicar a eles.”(inicial, ev.1)

Assim, ao menos em exame superficial da demanda, assiste razão o MPF ao sustentar que GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA e LUCILENE FAGUNDES DA SILVA MARTINS atuavam na condição de agente público para fins de improbidade administrativa, conforme a inteligência do artigo 2o da Lei n° 8.429/92: “Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior“(inicial, ev.1); pois, além de possuírem vínculos diretos com empresa que recebia dinheiro público (MOVI MED CLÍNICA ESPECIALIZADA EIRELI – EPP), eram também os médicos eram os profissionais que, na prática, incumbiam-se da entrega dos objetos contratuais, consistentes na prestação de consultas médicas, conforme declaração da própria empresa.

2.4.Em relação aos agentes municipais. Segundo o MPF, no que tange a irregularidades dos horários de prestação dos serviços médicos e ausência de agendamento das consultas, a Secretária Municipal de Saúde à época estava ciente, da recomendação expedida pela Procuradoria da República da necessidade de instalação e o regular funcionamento de registro eletrônico de frequência dos servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde e, de modo especial, dos médicos e odontólogos, conforme resposta por ela assinada por meio do ofício 09/2015.

Aduz que empresa contratada sequer estabeleceu contrato escrito com o profissional que efetivamente deveria prestar os serviços médicos, e que solicitada a prestar informações, respondeu que “a forma de prestação de serviços foi estipulada através de número de consultas e não através de jornada fixa de trabalho”(inicial, ev.1), contrariando, inclusive, o próprio contrato firmado entre o ente municipal e a empresa, que estipulava horários para os atendimentos. Que a empresa procedeu desta maneira tanto em relação a prestação do serviço no CONTRATO 38/2015 quanto no CONTRATO 96/2015.

Ainda, que dos 8.600 atendimentos contratados e pagos, foram agendados 6.064 e que, para isso, “houve participação de servidores públicos municipais que deixaram de fiscalizar os contratos e realizaram os pagamentos das contraprestações”(inicial, ev.1); que os agendamentos seriam realizados pela Secretaria de Saúde do município de Ribeirão Claro-PR, que denotam a responsabilidade das servidoras municipais ANA MARIA BAGGIO MOLINI (Secretária Municipal de Saúde, que autorizou os pagamentos integrais à prestadora de serviço) e JOSIANE KEILA VILELLA (servidora pública municipal lotada na Secretaria Municipal de Saúde), servidoras públicas nos moldes do artigo 2o da Lei n° 8.429/1992.

Ainda, as informações prestadas pela Secretária Municipal de Saúde, ANA MARIA BAGGIO MOLINI, teriam sido inverídicas – e segundo o MPF com o claro intuito de atrasar a apuração dos fatos -, ocultando irregularidades perpetradas pelos médicos e a empresa prestadora de serviços.

Quanto a JOSIANE KEILA VILELA, esta era incumbida da gestão e acompanhamento dos contratos 038/2015 e 96/2015, cabendo a ela fiscalizar as irregularidades e, não o fazendo, foi possível o favorecimento ilegal dos prestados dos serviços médicos. Para o MPF, houve no mínimo, desídia – deliberada, apontam os elementos coligidos – por parte desses agentes públicos, in verbis (ev.1, inc.1):

2.4 – Da conduta da gestora do contrato JOSIANE KEILA VILELLA.

A funcionária pública JOSIANE KEILA VILELLA, a qual foi gestora de ambos os contratos firmados pelo município de Ribeirão Claro e a empresa MOVI MED CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA EIRELI – EPP:

a) era responsável direta pelos seus fieis cumprimentos e sua devida fiscalização; b) permitiu que, na vigência do contrato 038/2015, fossem realizadas consultas em número inferior às contratadas, que o médico GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA atendesse pacientes de convênio de saúde em horários que deveria atender no PSF e que não fossem respeitados os horários de atendimentos estipulados em sua cláusula oitava; c) permitiu que, na vigência do contrato 096/2015, fossem realizadas consultas em número menor do que as contratadas pelos médicos GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA e LUCILENE FAGUNDES DA SILVA MARTINS, bem como que aquele médico mantivesse sua conduta de atender pacientes particulares em horários designados para atendimentos junto ao PSF. d) ainda que com poderes sobre a gerência dos contratos, diante dos reiterados descumprimentos contratuais, não tomou nenhuma medida, permitiindo que a situação de irregularidaes se prolongasse ainda mais em razão da continuidade do contrato n° 038/2015 (PMRC), bem como pela realização do I Termo Aditivo. Ademais, foi realizado novo contrato entre a administração pública e a empresa prestadora de serviços, qual seja, o 096/2015.

Desse modo, a conduta da responsável pela gestão/acompanhamento dos contratos JOSIANE KEILA VILELLA, se vincula aos artigos 10, de maneira culposa, e 11, de maneira dolosa, da Lei nº 8.429/1992, os quais dispõem acerca do dano ao erário e atentado aos princípios da administração pública. A ausência de fiscalização pela gestora dos contratos permitiu que um número menor de consultas que o contrato fossem prestadas, gerando dano ao erário. Ainda, a omissão na fiscalização por parte da demandada ensejou violação de princípios da Administração pública, em especial, aos que dizem respeito à legalidade, moralidade e eficiência.

2.5 – Da conduta da Secretária Municipal de Saúde ANA MARIA BAGGIO MOLINI

Com efeito, ANA MARIA BAGGIO MOLINI:

a) se encontrava ciente da Recomendação n° 16/2014/MPF/GAB/PRM/JAC (ANEXO 8, p. 5 à 9), a qual recomendava a instalação e o regular funcionamento de registro eletrônico de frequência dos servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, e de modo especial, os médicos e odontólogos. Ainda, em resposta à recomendação enviou o ofício n° 009/2015 (ANEXO 8, p. 11), de 21/01/2015, apontando, dentre outras afirmações, que em Ribeirão Claro-PR já havia registro eletrônico de frequência e que os profissionais foram comunicados de que a fiscalização se daria por meio do dispositivo; b) foi signatária de ambas as contratações da empresa MOVI MED CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA EIRELI – EPP sob a alegação de que a licitação seria indispensável à continuidade de prestação do serviço público, em razão da demissão de médicos e inexistência de concurso público vigente. Todavia, a referida empresa não estabeleceu contrato escrito com o profissional designado para a prestação dos serviços médicos, bem como inexistia jornada fixa de trabalho, acarretando, em consequência, ausência de controle de jornada. Conforme esclarecido pela empresa contratada (ANEXO 3, p. 28 à 30), “a forma de prestação de serviços foi estipulada através do número de consultas e não através de jornada fixa de trabalho”; c) autorizou a realização de pagamentos pelo cumprimento integral dos contratos à empresa prestadora de serviços, mesmo diante do grande déficit de consultas realizadas, gerando dano ao erário. Pela análise apenas dos extratos das consultas designadas para os médicos responsáveis pelo cumprimento dos contratos 038/2015 e 096/2015 e seus respctivos aditivos foi verificado um déficit de agenndamento de 2.424 consultas, ou seja, apenas pouco mais de 70% dos atendimentos foram designados; d) ainda que com amplos poderes na condição de Secretária Municipal de Saúde, diante dos reiterados descumprimentos contratuais, não tomou nenhuma medida, permitiindo que a situação de irregularidaes se prolongasse ainda mais em razão da continuidade do contrato n° 038/2015 (PMRC), bem como pela realização do I Termo Aditivo. Ademais, foi realizado novo contrato entre a administração pública e a empresa prestadora de serviços, qual seja, o 096/2015. e) omitiu informações acerca da existência do contrato 096/2015, informando que o médico GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA prestou serviços ao município de Ribeirão Claro/PR apenas por meio do contrato 038/2015. f) prestou informações errôneas quanto ao contrato 038/2015, vez que informou que as consultas contratadas eram realizadas por dois profissionais de saúde, quando em verdade eram prestadas apenas por GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA. g) prestou falsas informações quanto à prestação das consultas contratadas, vez que informou que foi atendida toda a demanda existente, todavia deixaram de ser prestados, no mínimo, apenas na vigência do contrato 038/2015, 1.217 atendimentos.

Assim, a conduta das responsável pela contratação/autorização de pagamentos ANA MARIA BAGGIO MOLINI, se vinculam aos artigos 10 e 11, de maneira dolosa, da Lei nº 8.429/1992, os quais dispõem acerca do dano ao erário e atentado aos princípios da administração pública. A realização de pagamentos equivalentes à realização integral dos serviços quando estes efetivamente não foram prestados, geraram dano ao erário. Ainda, a omissão na fiscalização por parte da demandada, que sequer verificou o número de consultas agendadas autorizar os pagamentos à emrpesa prestadora de serviços, ensejou violação de princípios da Administração pública, em especial aos que dizem respeito à legalidade, moralidade e eficiência.

Ademais, a ocultação de informações, bem como a prestação de informações falsas por parte da Secretária de Saúde, em claro objetivo de proteger esquema de irregularidades realizadas durante cerca de 01 ano no programa Saúde da Família no município de Ribeirão Claro/PR, demonstram uma, ainda mais, contundente violação aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

2.5.Em relação à empresa e ao respectivo gestor. Ao pé de tudo o que ficou consignado acima, parece claro que o MPF evidenciou muito bem a implicação da empresa MOVI MED CLÍNICA ESPECIALIZADA EIRELI – EPP na prática dos atos de improbidade administrativa objetos desta demanda. Em tudo e por tudo a empresa está relacionada aos fatos ilícitos que deram origem ao pagamento alegadamente indevido constantes em relatório de consultas, notas fiscais, valores e datas de pagamento fornecidos pelo município (ev.1, Anexo 19, p. 4, Anexo 21, p. 40; ANEXO 22 e ANEXO 23), totalizando R$ 68.660,40 pagos em razão do contrato 038/2015 (1º contrato) e R$ 207.900,00 pagos por ocasião do contrato 096/2015 (2º contrato), pagamentos esses sem a devida comprovação de regularidade, na medida em que “em nenhum dos dois contratos houve a prestação integral dos serviços médicos contratados (os controles da própria prefeitura demonstram o deficit no número de atendimentos)” (pet.aditamento, ev.12). A respeito, verberou o MPF na inicial (ev.1, inic.):

2.3 – Da conduta da empresa MOVI MED CLÍNICA ESPECIALIZADA EIRELI – EPP.

Já a empresa MOVI MED CLÍNICA ESPECIALIZADA EIRELI – EPP realizou os contratos n° 038/2015 (PMRC) e Ata de Registro de Preços 096/2015 com o Município de Ribeirão Claro/PR e ao receber verbas públicas em contrapartida ao pagamento do objeto do contrato, pode ser responsabilizada com fulcro no artigo 3º, da Lei n° 8.429/1992, em razão de se beneficiar de atos de improbidade administrativa.

Verifica-se que a empresa:

a) descumpriu os contratos n° 038/2015 (PMRC) e 096/2015 e seus respectivos aditivos, na medida em que não prestou os serviços de consultas médicas, conforme acordado em contrato; b) não fiscalizou os profissionais contratados que seriam os responsáveis pelo cumprimento dos contratos e não realizaram os atendimentos da maneira acordada; c) recebeu do ente municipal valores equivalentes à prestaão integral de ambos os contratos.

Nesse contexto, os artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, dispõem sobre os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, causam prejuízo ao Erário e atentam contra os princípios da Administração Pública, respectivamente:

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente (…)

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente (…)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições , e notadamente (…) (grifo nosso)

Quanto ao gestor da empresa, WAGNER CECÍLIO DA SILVA, o MPF fez constatar que a indigitada pessoa era e atuava efetivamente como representante legal da empresa supra mencionada, tendo recebido tais pagamentos do Município de Ribeirão Claro e os repassou “também de forma indevida, valores a maior para os médicos contratados” (pet.aditamento, ev.12).

A fito de esclarecer o envolvimento deste nos ilícitos perpetrados em prejuízo ao erário, destacou o MPF: “A conduta de WAGNER CECÍLIO DA SILVA se amolda ao quanto descrito no item 2.3 da inicial. Atuou, dolosamente e em conluio com os agentes públicos demandados, de modo a viabilizar o enriquecimento ilícito dos médicos e da empresa, o que lhe trouxe, via reflexa, benefícios financeiros indevidos. Sem sua atuação, nem empresa e nem médicos teriam auferido vantagens indevidas. Deve, portanto, integrar o polo passivo na condição de particular que concorreu para as ilicitudes perpetradas pelos agentes públicos (sem a atuação dele, não teria havido a interposição empresarial e nem os recebimentos indevidos) e que delas se beneficiou (os ilícitos imputados beneficiaram a empresa por ele gerida e, por consequência, ele próprio), como autoriza o art. 3º da Lei de Improbidade Administrativa.” (pet.aditamento, ev.12).

2.6.Quanto aos danos, aqueles materiais foram aferidos pelo MPF na base de R$ 41.412,00, referente ao contrato 038/2015 e R$ 41.538,42, referente ao contrato 096/2015, totalizando tudo o montante de R$ 82.950,42, referente a ambos os contratos.

A respeito disso, ainda, tomando os esclarecimentos prestados pelo MPF e cá transcritos no item 2.3.desta decisão, estou que devem, de início, ser redistribuídos os danos da seguinte forma:

2.6.1.GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA (CPF 024.705.339-29): R$ 37.935,00 pelo contrato 038/2015 (1º contrato) e R$ 15.100,00 pelo contrato 096/2015 (2º contrato), totalizando R$53.035,00 (cinquenta e três mil trinta e cinco reais).

2.6.2.LUCILENE FAGUNDES DA SILVA MARTINS (CPF 535.222.309-49): R$17.475,00 (dezessete mil quatrocentos e setenta e cinco reais) pelo contrato 096/2015 (2º contrato)

2.6.3.MOVI MED CLÍNICA ESPECIALIZADA EIRELI – EPP (CNPJ n° 16.993.043/0001-55) e WAGNER CECÍLIO DA SILVA (CPF 017.882.679-07): contrato 038/2015 (1º contrato): R$ 3.477,00 por enriquecimento direto e R$ 37.935,00 por responsabilidade pelo dano causado pelo preposto (médico Guilherme); contrato 096/2015 (2º contrato): R$ 8.963,42 por enriquecimento direto e R$ 32.575,00 por responsabilidade pelo dano causado pelos prepostos (médicos Guilherme e Lucilene), totalizando R$ 82.950,42 (oitenta e dois mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos).

2.6.4.ANA MARIA BAGGIO MOLINI (CPF n° 367.065.409-78) e JOSIANE KEILA VILELLA (CPF n° 005.110.359-18), na condição de agentes municipais que concorreram para a prática dos atos de improbidade administrativa, respondem pelo dano total que causaram ao erário, no valor de R$ 82.950,42 (oitenta e dois mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos).

2.6.5.Na inicial, outrossim, o MPF destaca os fundamentos do dano moral coletivo, fulcrando-se no fato de “que coletividade dos pacientes que necessitavam dos serviços médicos no âmbito do PSF foi lesada sistematicamente pela atuação dos demandados“(inicial, ev.1), devendo os aludidos danos morais ser fixados no dobro do dano material apurado.

2.7.Indisponibilidade. Os fundamentos acima induzem ao deferimento da indisponibilidade na forma requerida pelo MPF. A propósito, a Lei n. 8.429/92, ao tratar da indisponibilidade de bens, preceitua:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

2.7.1.O valor da decretação da indisponibilidade deve se pautar no valor do dano causado ao erário ou do enriquecimento ilícito ou ainda o valor de possível multa civil como sanção autônoma, de modo que seja suficiente para suprir a eventual condenação dos réus.

2.7.2.De outro vértice, convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento repetitivo (Tema 701) decidiu que, para decretação da indisponibilidade de bens, não é necessário demonstrar a ocorrência do perigo da demora em concreto, bastando a demonstração da verossimilhança das alegações, nos seguintes termos:

Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes […] de que, “(…) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual ‘os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível’. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido”. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.(REsp 1366721 BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

[…] 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 7º DA LEI N. 8.429/92. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. DESPROVIMENTO.

O pleito de reversão da cautelar foi indeferido com base nos documentos acostados pelo Ministério Público, o que impede a revisão dessa prova na via especial, sob pena de ofensa à Súmula 7/STJ. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, solucionado sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência, dispensando a comprovação de periculum in mora. É suficiente para o cabimento da medida, portanto, a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito, o que ocorreu na espécie. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 369.857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015)

O E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por sua vez, chancela o entendimento:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA E FUMUS IURIS.

Nas ações de improbidade administrativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se alinhado no sentido da desnecessidade de prova de periculum in mora concreto, ou seja, de que o réu estaria dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni iuris, consistente em fundados indícios da prática de atos de improbidade. A decretação da indisponibilidade de bens é medida acautelatória que visa a assegurar o resultado útil do processo, garantindo a liquidez patrimonial do(s) acusado(s) para futura execução da sentença condenatória de ressarcimento de danos ou de restituição dos bens e valores havidos ilicitamente por ato de improbidade. A indisponibilidade, porém, deve guardar proporcionalidade com o valor do dano causado ao erário, sendo desnecessário que se dê além dos bens necessários para suprir eventual condenação dos requeridos (princípio da proporcionalidade e razoabilidade).

(TRF4, AG 5015218-43.2014.404.0000, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Luís Alberto D’azevedo Aurvalle, juntado aos autos em 26/08/2014)

Vale dizer, a existência de fundados indícios da prática de atos de improbidade administrativa é suficiente ao deferimento da liminar de indisponibilidade, sendo prescindível a demonstração de que os réus estão se desfazendo do patrimônio.

2.7.3.Feitas estas breves considerações, constata-se que os atos de improbidade imputados aos réus enquadram-se nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, caracterizando ato que importa em enriquecimento ilícito, dano ao erário e que atenta contra os princípios da administração pública, sendo cabível, em tese, a medida de indisponibilidade de bens.

2.7.4.Ressalte-se, ainda, o que a jurisprudência tem admitido que o pedido de indisponibilidade de bens pode abranger a multa civil prevista no inciso terceiro do artigo 12 da Lei n. 8.492/92.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 8.429/92.INCLUSÃO DA MULTA CIVIL DO ART.12, INCISOS II E III, DA LEI N.º 8.429/92.

O decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade deve assegurar o ressarcimento integral do dano (art. 7º, parágrafo único da Lei n.º 8.429/92), que, em casos de violação aos princípios da administração pública (art. 11) ou de prejuízos causados ao erário (art. 10), pode abranger a multa civil , como uma das penalidades imputáveis ao agente improbo, caso seja ela fixada na sentença condenatória.2. Raciocínio inverso conspiraria contra a ratio essendi de referido limitador do exercício do direito de propriedade do agente improbo que é a de garantir o cumprimento da sentença da ação de improbidade. 3. Precedentes da Segunda Turma:AgRg nos EDcl no Ag 587748/PR, Rel.Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ de 23/10/2009; AgRg no REsp 1109396/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ de 24/09/2009; REsp 637.413/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ de 21/08/2009; AgRg no REsp 1042800/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ de 24/03/2009; REsp 1023182/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 23/10/2008. 4. Recurso especial desprovido. (REsp 957.766/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 23/03/2010)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 7º DA LEI N. 8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MULTA CIVIL. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE.

Em sede de ação civil pública por improbidade administrativa, é possível abarcar a multa civil na medida de indisponibilidade de bens do acusado, prevista no art. 7º da Lei n. 8.429/92 . 2. Precedentes da Segunda Turma. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1109396/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009).

2.7.4.1.Os atos de improbidade imputados aos réus enquadram-se, em tese, nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92. Portanto, é cabível a medida de indisponibilidade de bens em tese, e também a aplicação da multa civil equivalente a até três vezes o valor do acréscimo patrimonial, na forma do art. 12, I, da mencionada Lei, para aqueles réus que, em tese, tiveram acréscimo, na forma do art. 12, I, da mencionada Lei, a saber:

GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA (CPF 024.705.339-29): multa civil estimada em R$159.105,00 (cento e cinquenta e nove mil cento e cinco reais);

LUCILENE FAGUNDES DA SILVA MARTINS (CPF 535.222.309-49): multa civil estimada em R$52.425,00 (cinquenta e dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais).

2.7.4.2.De outro lado, deve a multa civil ser equivalente a até duas vezes o valor do dano do erário para os réus que, não tendo logrado acréscimo patrimonial, tenham concorrido para o dano, na forma do art. 12, II, da mencionada Lei, a saber:

ANA MARIA BAGGIO MOLINI (CPF n° 367.065.409-78) e JOSIANE KEILA VILELLA (CPF n° 005.110.359-18), multa civil estimada em R$165.900,84 (cento e sessenta e cinco mil e novecentos reais e oitenta e quatro centavos).

2.7.4.3.Quanto à MOVI MED CLÍNICA ESPECIALIZADA EIRELI – EPP (CNPJ n° 16.993.043/0001-55) e WAGNER CECÍLIO DA SILVA (CPF 017.882.679-07) multa civil equivalente a até três vezes o valor do acréscimo patrimonial (R$12.440,42, sendo R$ 3.477,00 1º contrato; e R$ 8.963,42 2ºcontrato) e, quanto ao valor remanescente (responsabilidade pelo dano por atuação dos médicos, valor de R$70.510,00), até duas vezes o valor do dano do erário, na forma do art. 12, I e II, da mencionada Lei.

MOVI MED CLÍNICA ESPECIALIZADA EIRELI – EPP (CNPJ n° 16.993.043/0001-55) e WAGNER CECÍLIO DA SILVA (CPF 017.882.679-07), multa civil estimada em R$165.828,80 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).

2.7.5.Para finalidade de indisponibilidade, o dimensionamento exato da reparação do dano/enriquecimento, é muito cedo para precisões maiores, as quais serão melhor concretizadas ao final, após instrução probatória. Por ora o caminho a seguir é o garantia da possível reparação, mas sem detalhamento exaustivo. Daí que o Juízo trabalha, nesse momento, com valores históricos (não atualizados), até para evitar questionamentos outros sobre critérios de atualização

De qualquer forma, o montante a ser bloqueado, pois, não pode ser inferior ao necessário para cabalmente assegurar integral ressarcimento do dano ou acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Por ora, neste momento processual, o valor da decretação da indisponibilidade deve corresponder ao valor histórico estimado pelo MPF quanto ao dano causado ao erário ou do enriquecimento ilícito e, ainda, de possível multa civil como sanção autônoma , de modo que seja suficiente para suprir a eventual condenação.

2.7.6.Dessa forma, tendo em conta a natureza cautelar da medida pleiteada, a decretação de indisponibilidade deve corresponder ao montante estimado para cada réu no que tange ao ressarcimento do suposto dano causado e à multa civil .

2.7.7.De outro lado, a despeito do entendimento deste Juízo no sentido da possibilidade de indenização por danos morais coletivos no âmbito da ação civil de improbidade administrativa, a questão ainda é controversa nos Tribunais, de modo que, evoluindo nosso entendimento, deve ser a indeferido a extensão da decretação de indisponibilidade quanto aos valores pleiteados a título de danos morais coletivos.

Nesse contexto, detendo a garantia do interesse público primazia que deve ser assegurada, o deferimento parcial da tutela vindicada é de rigor.

3.Decisão. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA LIMINAR para determinar a pesquisa patrimonial dos réus e o posterior bloqueio de bens em valor suficiente à garantia do montante abaixo discriminado:

3.1.GUILHERME AUGUSTO MARIANO DE FARIA (CPF 024.705.339-29): referente ao valor do dano ao erário e consequente acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, além da multa civil projetada para fins de indisponibilidade: R$212.140,00 (duzentos e doze mil cento e quarenta reais);

3.2.LUCILENE FAGUNDES DA SILVA MARTINS (CPF 535.222.309-49): referente ao valor do dano ao erário e consequente acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, além da multa civil projetada para fins de indisponibilidade: R$69.900,00 (sessenta e nove mil e novecentos reais);

3.3.MOVI MED CLÍNICA ESPECIALIZADA EIRELI – EPP (CNPJ n° 16.993.043/0001-55) e WAGNER CECÍLIO DA SILVA (CPF 017.882.679-07): referente ao valor do dano ao erário e acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, além da multa civil projetada para fins de indisponibilidade: R$248.779,26 (duzentos e quarenta e oito mil setecentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos);

3.4.ANA MARIA BAGGIO MOLINI (CPF n° 367.065.409-78) e JOSIANE KEILA VILELLA (CPF n° 005.110.359-18), na condição de agentes municipais que concorreram para a prática dos atos de improbidade administrativa, respondem pelo dano total que causaram ao erário, além da multa civil projetada para fins de indisponibilidade: R$248.851,26 (duzentos e quarenta e oito mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos).

3.5. Promova-se a utilização do sistema Bacenjud, para a indisponibilidade de eventuais ativos financeiros dos réus, até o limite dos valores acima referidos, com a finalidade de imprimir celeridade ao presente feito, considerando-se que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens.

3.6. Na hipótese de insuficiência dos valores, promova-se o imediato bloqueio da transferência de eventuais veículos registrados em nome dos réus, via Renajud. Constatada a existência de múltiplos veículos desembaraçados, o bloqueio deverá restringir-se àquele de valor suficiente para integralizar condenação (somados aos valores eventualmente já bloqueados via Bacenjud), ficando dispensado o bloqueio de bens que manifestamente resultarem em excesso de garantia. Para aferição do valor dos veículos, determino a consulta à Tabela elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Tabela Fipe), que expressa os preços médios de veículos efetivamente praticados no mercado, com base nacional.

3.7.Sem prejuízo dos itens acima, comunique-se à Central Nacional de Indisponibilidade – CNIB (http://indisponibilidade.org.br/), que tem por função recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, juntando-se aos autos as respectivas certidões.

Após as diligências acima apontadas:

4.1.levante-se o nível de sigilo dos autos. Anote-se.

4.2.Intimem-se a União e o Município de Ribeirão Claro/PR, para, querendo, integrar o polo ativo da presente ação, nos termos do art. 17 §3º da Lei nº 8.429/1992.

4.3.Sem prejuízo do subitem anterior, notifiquem-se os demandados para manifestação preliminar (art. 17, §§ 7º e 9º, da Lei n.º 8.429/92).

5.Oportunamente, voltem-me conclusos.

6.Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por ROGERIO CANGUSSU DANTAS CACHICHI, Juiz Federal na Titularidade Plena, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 700007822971v117 e do código CRC 9c0334a7.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ROGERIO CANGUSSU DANTAS CACHICHI

Data e Hora: 2/12/2019, às 18:15:59

5024965-87.2019.4.04.7001

700007822971 .V117