Justiça nega registro e candidata do PT anuncia que vai recorrer

“Se for necessário vou recorrer também ao TSE”, antecipou a política

Em sentença assinada pelo juiz da 24ª Zona Eleitoral, Roberto Arthur David, e publicada nesta terça-feira (20), a Justiça Eleitoral de Jacarezinho (foto) negou o pedido de efetivação de candidatura de Tina Toneti (PT), que pretende participar do pleito como candidata a prefeita. Por telefone, ela anunciou que recorrerá ao Tribunal Regional Eleitoral “e, se for necessário depois ao TSE(Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília”, afirmou.

O pedido de impugnação foi originado do Ministério Público Eleitoral tendo como fulcro a apontada inelegibilidade da ex-prefeitas porque houve a reprovação das contas referentes ao exercício 2008, último ano do primeiro mandato da petista. Ela se diz “alvo de perseguição política e de tentativas de invalidar ” a sua participação.

“Já disse e repito: a campanha deles é do tapetão e do milhão, a nossa é do coração e do tostão. Eu sou candidata, não vou abandonar o povo de Jacarezinho. Tenho coragem de enfrentar a elite, os ‘poderosos’ que só querem o mal do nosso povo; não vamos aceitar isso. A nossa campanha continua, eu sou candidata até que tenhamos uma decisão por parte do TSE”, destaca Tina.

O advogado de Tina, Luiz Eduardo Peccinin explica que “a sentença dada pela Justiça Eleitoral ignorou em completo a defesa de Tina e, inclusive, os argumentos dos impugnantes. Em poucas linhas, a decisão não analisou o mérito das contas, as acusações iniciais e, nem mesmo, os motivos que levam ao indeferimento do registro. Isso é ótimo para Tina, pois mostra ao Tribunal a forma açodada com que a questão está sendo tratada pelo juízo local. Com essa decisão, assim como já revertemos decisões desfavoráveis a Tina em primeiro grau, temos a mais absoluta confiança que nos próximos dias teremos uma reforma favorável do TRE/PR”.