Kairós em Santo Antônio da Platina no domingo

Evento de muita oração e louvor

Será promovido no próximo domingo, dia 21, o evento católico Kairós. O tema é: LIVRAI-NOS DO MAL. O Santuário Nossa Senhora das Graças (foto principal) , situado na Fazenda Santa Terezinha, foi o local, escolhido pelo padre Marcos Paulo (foto), um dos idealizadores da iniciativa religiosa, juntamente com a Comunidade Proclamai.

As informações foram colhidas também com o diácono Antônio Donizete da Silva Godoy (foto), da Farmácia Bella Donna, e com a coordenadora do santuário, Adelita Sanches Garcia.

Cronograma

08h Acolhida (Café da manhã);

08h30m Recitação do Terço Mariano;

09h 1ª Pregação;

09h45m Intervalo;

10 horas Celebração da Eucaristia (missa);

11h Intervalo;

11h30m 2ª Pregação;

12h30m Intervalo

Comercialização de lanches, cachorro-quente, pastel, quirerinha de carne suína, água, sucos, bolos etc.

13h45m Animação;

14 horas 3ª Pregação;

15 horas Recitação do Terço da Misericórdia;

15h15m Intervalo e

15h45m Adoração ao Santíssimo Sacramento com Oração por Libertação.

Objetivo do Kairós: Levar as pessoas a fazerem uma experiência com Jesus libertador e terem suas vidas transformadas pelo poder do Louvor, da Palavra, da Intercessão de Nossa Senhora das Graças, da Oração, da Adoração a Jesus Sacramentado e acima de tudo pela Celebração da Eucaristia.

Kairós (em grego: καιρός, “o momento oportuno”, “certo” ou “supremo” ), na mitologia grega é o Deus do tempo oportuno. Kairós é referido a partir do século V a.C.

Na estrutura linguística, simbólica e temporal da civilização moderna, geralmente emprega-se uma só palavra para significar a noção de “tempo”. Os gregos antigos tinham duas palavras para o tempo: chronos e kairós. Enquanto o primeiro refere-se ao tempo cronológico ou sequencial (o tempo que se mede, de natureza quantitativa), Kairós possui natureza qualitativa, o momento indeterminado no tempo em que algo especial acontece: a experiência do momento oportuno.

“Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura” (Mc 16,15).

A Comunidade Proclamai é uma Associação Pública de Fiéis, com personalidade jurídica, reconhecida pela Diocese de Jacarezinho com o decreto de 12 de outubro de 2018. Fundada em Santo Antônio da Platina, pelo Pe. Marcos Paulo Messias Rodrigues é formada por três Ramos: Irmãos Religiosos, Irmãs Religiosas e Leigos consagrados que, na diversidade das formas de vida presentes na Igreja, engajam-se em uma vida comunitária e missionária desejosos de serem na Comunidade e no Mundo um sinal visível da Palavra de Deus.

A vida de oração na Comunidade Proclamai, é entendida como o caminho a ser percorrido para se alcançar a santidade e como abastecimento para colocar em prática a fé, a esperança e a caridade, através dos seguintes meios de oração: Celebração Eucarística, Adoração ao Santíssimo Sacramento, Ofício Divino, Leitura Orante da Bíblia, Recitação do Terço, Devoções aos Santos Padroeiros.

O Carisma Proclamai é inspirado no Mandato Missional que o Ressuscitado comunicou aos Apóstolos: “Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura” (Mc 16,15). Jesus, ao ser enviado pelo Pai, cumpriu a sua missão e, após sua ressurreição, transmitiu-a aos seus seguidores. Na Comunidade Proclamai, como seguidores de Cristo Jesus, realizaremos o Mantado Missional, contagiando as pessoas com a alegria e a força do Cristo Ressuscitado, por intermédio das seguintes atuações: Confiança na Palavra de Jesus, Proclamação do Evangelho e Esperança do Céu.

O Apostolado é vivido pelo trabalho orante e evangelizador segundo o envio que recebemos de Jesus Cristo, com o chamado que Ele mesmo fez aos apóstolos: “Como o Pai me enviou, também vos envio” (Jo 20,21). No Batismo, somos inseridos em Cristo e convocados a proclamarmos a Boa Notícia, por isso, os membros da Comunidade Proclamai, pela força da consagração batismal e pela profissão religiosa dos Conselhos Evangélicos, com a consagração perpétua, vivenciamos o apostolado nos seguintes campos de atuação eclesial: Paróquias, Missões, Casas de Retiro, Obras de Misericórdia Corporais e Obras de Misericórdia Espirituais.