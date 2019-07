Karatê Wado tavorense participa de campeonato nacional unificado

Equipe do Norte Pioneiro volta com bons resultados

No último final de semana, 13 e 14, a equipe Wado Karatê Tavorense participou do 2° Campeonato Nacional de Karatê Unificado, no Complexo do Ibirapuera Ginásio de Esportes Mauro Pinheiro, na cidade de São Paulo. A equipe foi representada por quatro atletas, comandada pelo professor e atleta Célio Santos, e retornou para o município com ótimos resultados e mais 3 medalhas para nossa galeria.

O campeonato foi promovido pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI) e mais uma vez reuniu grandes mestres e professores de renomes, unificando o Karatê Brasileiro com o Karatê – Do Tradicional, Karatê de Contato e o Karatê Interestilos. E foi uma grande festa do reunindo 1032 atletas que também contribuiriam para esse evento. “Os atletas Tavorenses tiveram um bom resultado, pois foram apenas quatro representantes e conquistaram 3 medalhas, Isabella Camily Rodrigues Categoria infantil verde a preta 11 e 12 anos, medalha de prata Kata Individual, Maria Eduarda Camargo categoria Infanto Juvenil B roxa a preta 13 e 14 anos, medalha de prata Shiai Kumitê Individual, Celio Santos categoria Máster Fx. preta medalha de bronze Shiai Kumitê Individual e o atleta João Leonardo Fogaça Alves.

Esse ano, a equipe Tavorense contou com 13 atletas que fazem parte da Federação Estadual de Karatê Interestilos do Paraná (FEKIP), mas devido a dificuldade de transporte e apoio, nessa competição em São Paulo a equipe foi composta apenas por quatro atletas.

Mas infelizmente o esporte segue esbarrando nessa nossa dura realidade que é a falta de transporte. Mas mesmo assim, os treinamentos são duros, e os lutadores se preparam para o Kumitê com muita vontade e determinação, mesmo sem saber se realmente irão chegar no local do evento. “Isso é frustrante e desmotivador”, comenta o treinador e atleta Celio Santos.

A rotina de treinos é semanal e treinos aos sábados são específicos para competições com duração de três a quatro horas de Kata e Shiai Kumitê, pois existe um calendário esportivo.

O foco agora é para o mês de agosto onde os competidores têm novos objetivos, dia 10, terá o WADO CUP KARATÊ OPEN BRASIL 2019, em Jaú SP. Campeonato Nacional do Estilo Wado, onde a equipe trouxe vários títulos, no outro final de semana, dia 17 de agosto, acontecerá em Planalto a segunda etapa do Campeonato Paranaense, onde os atletas federados tem que estar presente para somar pontos para irem para a final. Já no dia 14 de Setembro, acontece a terceira Etapa Campeonato Kanzen Joaquim Távora.

Dia 05 de outubro, a final do Campeonato Paranaense, na cidade de Assis Chateaubriand, nos dias 14, 15, 16 e 17 de novembro a equipe estará em Itapecirica da Serra SP, onde ocorre o 26° Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos, e encerrando o ano no dia 30 de novembro, a grande final do Campeonato Kanzen na cidade de Itaí SP. São muitos compromissos e grandes eventos onde o nome do Karatê Tavorense pode ser elevado no cenário Nacional, estadual e regional de maneira saudável e positiva.