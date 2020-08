Kits garantem proteção à servidores de 22 municípios do Norte Pioneiro

Em todo o Estado já foram atendidas 335 instituições

Servidores de instituições beneficentes de 22 municípios da mesorregião do Norte Pioneiro estão recebendo desde a semana passada, kits de EPIs (equipamentos de proteção individual) para ajudar no combate à proliferação do novo coronavírus. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 4, pelo deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB).

Os escritórios regionais da Secretaria Estadual e Justiça, Família e Trabalho de Cornélio Procópio e Jacarezinho estão efetuando a entrega às instituições de longa permanência para idosos e entidades de atendimentos. Os recursos são do Fundo Estadual do Idoso.

“Os kits têm luvas, toucas, aventais, máscara N95 e TNT, óculos de proteção, termômetro corporal, álcool em gel e água sanitária, equipamentos, artefatos e acessórios essenciais para proteger quem está na linha de frente do combate ao coronavírus”, diz Romanelli.

Distribuição — Em todo o Estado já foram atendidas 335 instituições, em 155 municípios com kits de EPIs. Ao todo, são mais de 500 mil itens distribuídos.

As cidades que estão recebendo os kits são: Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Cornélio Procópio, Itambaracá, Ribeirão do Pinhal, Santa Cecília do Pavão, São Sebastião da Amoreira, Sapopema e Uraí; Cambará, Carlópolis, Curiúva, Ibaiti, Jacarezinho, Joaquim Távora, Ribeirão Claro, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos e Wenceslau Braz.