Concessionária do Grupo Pro Tork é a principal “FlagShip” da marca austríaca de motocicletas no país

É grande a expectativa para a inauguração da KTM Sportbay – a principal “FlagShip” da marca austríaca de motocicletas no Brasil. O evento acontece neste sábado, dia 16 de janeiro, em Curitiba , seguindo todos os protocolos de segurança diante da pandemia do novo coronavírus.

A concessionária de aproximadamente mil metros quadrados passou por reforma após a aquisição da antiga concessionária KTM Sacramento pelo Grupo Pro Tork, no fim do ano passado.

O espaço foi completamente reformulado para melhor exposição dos produtos e atendimento aos clientes.

Segundo o diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, o slogan Ready to Race (Pronto para Correr , em Português) foi levado a sério. “Investimos pesado no modelo já existente, adotando alguns ajustes necessários, principalmente no pós-venda, com linha completa de peças de reposição”, explica.

A gerência está a cargo de Emerson Loth – pentacampeão brasileiro de enduro de regularidade e também dono de uma revenda de motos usadas, a Bomba Racing. “Convido os amantes das duas rodas a virem conhecer a loja e os modelos 2021, estamos com uma ampla linha de motos off road e street”, afirma.

Inauguração KTM Sportbay

Sábado, 16 de janeiro – das 9h às 18h

Rua João Negrão – 1888, Rebouças. Curitiba (PR)

Sobre a KTM

A KTM tem orgulho de ser a líder mundial no mercado de motocicletas esportivas off road, além de já ter conquistado mais de 270 títulos de campeonatos mundiais.

O espírito “Ready to Race” retrata o próprio DNA de competições da marca e assina toda a gama de modelos.

São produtos de ponta, projetados para gerar uma experiência incomparável e emocionante aos seus usuários.

Além da forte expressão no mercado europeu e norte americano, a KTM também abriu recentemente novas joint ventures completas em São Paulo, em Dubai e nas Filipinas.

Estes empreendimentos reconhecem a importância dos mercados emergentes dinâmicos desses países e enfatizam o firme compromisso de aumentar sua presença no mercado internacional.

Sobre a Pro Tork – É a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.