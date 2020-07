Laboratório do Norte Pioneiro faz testes da Covid-19 de várias formas

Saiba quanto custa, como se faz e quanto demoram os resultados

Sob o comando do bioquímico Dr. Luiz Antônio Ximenes, diretor clínico do Laboratório Ximenes, são feitos diariamente dezenas de testes para se detectar a presença do novo coronavírus, em Santo Antônio da Platina.

A forma mais segura é através de drive–thru , por uma entrada lateral (fotos) e sem contato com as demais dependências do amplo prédio da conceituada empresa.

O Laboratório Ximenes cumpre todas as normas exigidas para a coleta do exame da COVID-19, conforme garante o administrador, Gustavo Ximenes.

Quais são esses exames?

O exame chamado Swab (a grosso modo, uma cânula, parecida com cotonete, é introduzida nas narinas) custa R$ 350,00. E o exame através do de sangue 200,00 cada um.

PCR COVID: é um exame coletado por Swab (cotonetes) de orofaringe (garganta) e narinas. Esse método é realizado por biologia molecular e serve para detectar se o vírus SARS – CoV 2 está presente no corpo. Considerado padrão ouro para diagnóstico de pacientes que apresentam sintomas da COVID 19. O teste é mais fidedigno quando feito até 7 dias do início dos sintomas. Resultado entre 24-48 horas. O paciente fica com um certo desconforto após o teste por cerca de dez minutos(ardência no nariz).

Sorologias (pelo sangue): A sorologia é o exame capaz de detectar os níveis de anticorpos IgM e IgG no sangue. Ou seja, o resultado do teste diz se a pessoa já teve contato com o vírus SARS-CoV-2 e o sistema imunológico produziu os anticorpos contra a doença. Como o organismo só começa a produzir anticorpos depois que a infecção está instalada, o exame é recomendado a partir do 10º dia de início dos sintomas.

Importante: Um resultado negativo NÃO exclui a possibilidade da presença da doença e nesse caso o médico que assiste ao paciente pode solicitar exames complementares. O exame de sorologia é realizado por meio da coleta de sangue venoso do paciente. Na análise é feita uma reação imunológica por metodologias de processamento das amostras conhecidas como ELISA ou Eletroquimioluminescência (ROCHE), que detecta e quantifica os anticorpos produzidos pelo organismo. Prazo de entrega de dois dias úteis.

Se o resultado do teste rápido (IgM/IgG) for NEGATIVO isso indica que não tenho Covid-19?

Não. Testes rápidos (IgM/IgG) NÃO têm função de diagnóstico (confirmação ou descarte) de infecção por Covid-19. Diversos fatores influenciam os testes, tais como a sensibilidade/ especificidade e a condição do paciente (reposta imunológica).

Testes rápidos (IgM/IgG) negativos indicam que não têm anticorpos contra a Covid- 19. Considerando que esses anticorpos somente surgem em quantidade detectáveis alguns dias (pelo menos oito) depois da infecção, o teste somente tem alguma significância após esse período. Se sua carga imunológica (quantidade de anticorpos) for baixa, o teste pode ter um falso negativo. Assim sendo, esse teste isolado não serve para diagnosticar (confirmar ou descartar) infecção por Covid-19. O diagnóstico da doença deve ser feito por testes de RT-PCR.

Curiosa e simples é a origem do nome Covid-19, lembrando que é O novo coronavírus (masculino) e A Covid-19 (feminino).

A Organização Mundial da Saúde (OMS)foi quem anunciou que o nome oficial. A palavra coronavírus refere-se ao grupo de vírus ao qual pertence, e não à última cepa. O vírus em si foi designado como SARS-CoV-2 pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus.

O novo nome é retirado das palavras “Corona”, “Vírus” e “Doença”, com 2019 representando o ano em que surgiu (foi relatado à OMS em 31 de dezembro de 2019).

Vale lembrar que a palavra coronavírus não deveria ser usada como nome do novo vírus, pois se refere a um grupo de vírus ao qual pertence, como a SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

